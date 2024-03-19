CHP'ye son ankette soğuk duş. Büyükşehir belediyesini kaybedebilir

Aydın'dan gelen son anket çalışmasına göre, 2019 seçimlerinde Özlem Çerçioğlu'nun 10 puan gerisinde kalan Mustafa Savaş bu kez seçimi kazanıyor.

Türkiye haftaya pazar günü sandık başında yerel yönetimler için kararını verecek. Son iki haftalık süreçte paylaşılan ve kritik ipuçları barındıran anketlere bir yenisini de PİAR Araştırma ekledi.

13- 16 Mart 2024 tarihleri arasında Aydın’ın tüm ilçelerinde ikamet eden, 18 ve daha yukarı yaştaki 2060 kişiyle gerçekleştirilen ankette, katılımcılara “31 Mart 2024 Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz” sorusu yöneltildi.

Sonuçlar şöyle şekillendi:



Mustafa Savaş - AK Parti yüzde 43.1

Özlem Çerçioğlu - CHP yüzde 40.5

Özer Kayalı - İYİ Parti yüzde 7.5

ZozonKoç - Raif Kanat - DEM Parti yüzde 5

Diğer - Yüzde 3.9

2019 Mart seçimlerin CHP Aydın'da yüzde 53,94'le seçimi kazanmıştı. AK Parti'nin adayı Mustafa Savaş yüzde 43,74 oy almıştı.