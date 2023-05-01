CHP'yi hedef alan çirkin pankartı indirdi saldırıya uğradı. Saldırıda Melih Gökçek iddiası

Editör: Ayşe Memiş

14 Mayıs seçimlerine günler kala siyasette provokasyonlar devam ediyor.

Ümraniye Ülkü Ocakları binasından karşı binaya iple Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e yönelik iftira pankartı asılmıştı.

İddiaya göre "Dikkat! Attığın oy Mehmetçiğe kurşun olmasın" pankartını indiren CHP Sincan Gençlik Kolları Başkanı Osman Çağatay Ayrıçal saldırıya uğradı.

CHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı Tolga Turgut sosyal medya hesabındna olaya tepki göstererek Ayrıçal’ın saldırıya uğradığını duyurdu.

Turgut'a göre Ayrıçal'ı "Melih Gökçek'in adamları" darbetti.

Turgut şu ifadeleri kullandı:

"Seçime kahpelik ve kan bulaştırdınız. Astırdığınız afişleri söken Sincan Gençlik Kolu Başkanımız Osman Çağatay Ayrıçal’a saldıran Melih Gökçek denen müptezelin adamlarıdır. Emin ol bu burda kalmayacak."

NE OLMUŞTU?

Ümraniye Ülkü Ocakları binasından karşı binaya iple Kılıçdaroğlu ve Akşener'e yönelik iftira pankartı asıldı.

Kılıçdaroğlu ve Selahattin Demirtaş'ın yüzlerinin birleştirildiği pankartta “Dikkat attığın her oy Mehmetçiğe kurşun olmasın” yazılırken, diğer pankartta da Akşener ile HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan'ın yüzü birleştirilerek, “Bazıları iki yüzlüdür” ifadeleri kullanıldı.

Pankartı paylaşan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tepki gösterdi.

Pankart sosyal medyada da büyük tepki topladı.