Mansur Yavaş canlı yayında tek tek anlattı: AKP 3 defa Öcalan’ı çıkarma teşebbüsünde bulundu

ABB Başkanı Mansur Yavaş, belgeleriyle AKP iktidarının 2003, 2006 ve 2013’te PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı çıkarma teşebbüsünde bulunduğunu öne sürdü.

Mansur Yavaş canlı yayında tek tek anlattı: AKP 3 defa Öcalan’ı çıkarma teşebbüsünde bulundu

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Fox TV’nin canlı yayın konuğu oldu.

Seçim çalışmaları boyunca muhalefetin terörle iltisaklı gösterilmesine tepki gösteren Yavaş, “Açılım döneminde Türkiye Cumhuriyeti yazıları kalktı, andımız yasaklandı. Ben gelir gelmez Türkiye Cumhuriyeti tabelasını yerine astım” ifadelerini kullandı.

Yavaş, Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adına hazırlanan sahte afişlere ilişkin, “Bu ‘Apo serbest’ diye Kılıçdaroğlu’nu gösteren afiş sahtedir ve bu bilerek yapıldı. Kul hakkına giriyorlar çünkü böyle bir afiş yok” dedi.

Mansur Yavaş, İmralı’ya heyet gönderildiği iddiasına ilişkin de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçmişteki sözlerini hatırlattı.

Yavaş, Erdoğan’ın “PKK düşman değil” ve “PKK ile görüşen arkadaşı ben gönderdim. Sıkıntısı olan bana söylesin” sözlerinin yer aldığı gazete manşetlerini gösterdi.

“AK PARTİ 3 DEFA ÖCALAN’I ÇIKARMA TEŞEBBÜSÜNDE BULUNDU”

AKP'nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ı üç kez serbest bırakmaya çalıştığını öne süren Yavaş, şunları kaydetti:

“AK Parti 3 defa Öcalan’ı çıkarma teşebbüsünde bulundu. Birisi 2003’te topluma kazandırma kanunu tasarısı ile denediler. Amerikalıların isteği Irak’ı girdikten sonra…

Daha sonra 2006’da Bakanlar Kurulu ile denediler. Bunun bir maddesinde ‘suç işlemek için örgüt kurmak suçunda terör örgütünün yöneticisi hakkında da uygulanabileceği hükmedilmiştir. Ancak bu hükme göre, terör örgütü kurucusu etkin pişmanlık hükmünden bir kez kullanabilecektir

Evet, altında Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası var. Bunun üzerine CHP Milletvekili Orhan Eraslan itiraz ediyor. Sonra geri çektiler. Tekrar 2013’te bir defa daha geliyor. Bunda da CHP vekilleri şiddetli şekilde itiraz edince, geri çekiliyor.”

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