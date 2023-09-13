Chris de Burgh İstanbul’a geliyor

İrlandalı pop rock şarkıcısı Chris de Burgh, 26 Ekim'de İstanbul'da sahne alacak.

KAYNAK: AA
Chris de Burgh İstanbul’a geliyor

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, dünya müzik listelerinde bir numaraya çıkan şarkılarıyla son 50 yılın önemli müzisyenleri arasına giren sanatçı, Vigor Sanat organizasyonuyla Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda sahne alacak.

Ünlü şarkıcı konserde, 1970'lerden bugüne unutulmayan şarkılarının yanı sıra klasikleşen "The Lady in Red", "Don't Pay the Ferryman", "Missing You" ve "The Traveller" adlı eserlerini de seslendirecek.

Gerçek adı Christopher John Davison olan sanatçı, 15 Ekim 1948'de Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te dünyaya geldi. Babası askeri diplomat, annesi sekreter olan sanatçının çocukluğu, babasının işleri nedeniyle Malta, Nijerya ve Zaire'de geçti.

thumbs-b-c-3d426d7033034e4f111741921b0b25c6.jpgProfesyonel müzik hayatına 1974'te başlayan ünlü isim birçok albüme imza attı. Sanatçının "Lady in Red" ve "The Traveller" şarkıları, İngiltere başta olmak üzere 24 ülkede uzun süre bir numarada kaldı ve satış rekorları kırdı.

Chris de Burgh, 200'ün üstünde platin ve altın plak ödülü kazandı. Sanatçının şarkıları dünya listelerinde defalarca bir numaraya yükseldi ve 1990'lı yıllarda radyolarda en çok çalınan şarkılar arasına girdi.

Şarkı sözü de yazan sanatçının çok sayıda eseri Britanya'da Top 40'ta yer aldı. Sanatçı ayrıca Birleşmiş Milletler Ekonomik ve Sosyal Konseyinin "Beslenme Kampanyası"na destek veriyor.

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