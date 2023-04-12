12 Nisan 2023 Çarşamba
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • PSG Teknik Direktörü Galtier: Takımda bu kadar çok siyah ve Müslüman olamaz

PSG Teknik Direktörü Galtier: Takımda bu kadar çok siyah ve Müslüman olamaz

PSG Teknik Direktörü Galtier'in bir konuşma sırasında takımda çok sayıda siyahi ve Müslüman oyuncu bulunmasından rahatsız olduğu iddia edildi.

Haber Giriş: 12 Nisan 2023 Çarşamba - 14:49
Takip Et

Christophe Galtier siyahları ve Müslümanları hedef aldı

PSG Teknik Direktörü Galtier: Takımda bu kadar çok siyah ve Müslüman olamaz
+
Aa
-

Editör: Barış Atakan

Fransa basınında yer alan iddialara göre PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier ciddi bir ırkçılık suçlamasının hedefi oldu. Galtier’in ‘takımda bu kadar çok siyah ve Müslüman olmaz’ dediği ileri sürüldü.

İddialar Galtier’in Nice teknik direktörü olduğu döneme kadar uzanıyor. Dün gece gazeteci Romain Molina, Paris Saint-Germain teknik direktörü Christophe Galtier hakkında Twitterda ciddi suçlamalar içeren bir mesaj yayınladı.

Paylaşılan iddialarda, Christophe Galtier’in iki kişinin bulunduğu odaya girdikten sonra ‘’şehrin gerçekliğini hesaba katmalısınız. Takımda bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz" dediği öne sürüldü.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
1
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Anne 'bu iğneyi alırsam bu ay açız' deyince büyük kardeşi kendini camdan attı
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
2
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Berna Laçin oy vereceği ismi açıkladı. ''Ulu orta sorulmaz'' dedi ama söyledi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
3
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Kılıçdaroğlu fark atıyor. Üç hafta önce 'Erdoğan önde' diyen Gezici Araştırma'nın son anketi
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
4
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Deve ölmek üzeredir 'Bana sahibimi çağırın' der. Sahibi gelince şok olur
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
5
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Yılda 4 ikramiye geliyor. Kamuda çalışanlar yaşadı. Mutabakat sağlandı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
6
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Nisan ayının ortasında kara kış yaşayacağız. 9 ile sarı 7 ile turuncu kodlu uyarı
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
7
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Merkez Bankası'ndan Kapalı Çarşı açıklaması
﻿Erzincanspor - Bursaspor maçı İtalyan basınında gündem oldu
﻿Erzincanspor - Bursaspor maçı İtalyan basınında gündem oldu
﻿Erzincanspor - Bursaspor maçı İtalyan basınında gündem oldu
﻿Uzmanı kireçlenmenin önüne geçilecek yöntemi açıkladı
﻿Uzmanı kireçlenmenin önüne geçilecek yöntemi açıkladı
﻿Uzmanı kireçlenmenin önüne geçilecek yöntemi açıkladı
﻿Antalya'daki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan nefes kesen fotoğraflar
﻿Antalya'daki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan nefes kesen fotoğraflar
﻿Antalya'daki Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'ndan nefes kesen fotoğraflar
﻿Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı
﻿Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı
﻿Rusya kıtalararası balistik füze denemesi yaptı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.