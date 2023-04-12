PSG Teknik Direktörü Galtier: Takımda bu kadar çok siyah ve Müslüman olamaz

Editör: Barış Atakan

Fransa basınında yer alan iddialara göre PSG Teknik Direktörü Christophe Galtier ciddi bir ırkçılık suçlamasının hedefi oldu. Galtier’in ‘takımda bu kadar çok siyah ve Müslüman olmaz’ dediği ileri sürüldü.

İddialar Galtier’in Nice teknik direktörü olduğu döneme kadar uzanıyor. Dün gece gazeteci Romain Molina, Paris Saint-Germain teknik direktörü Christophe Galtier hakkında Twitterda ciddi suçlamalar içeren bir mesaj yayınladı.

Paylaşılan iddialarda, Christophe Galtier’in iki kişinin bulunduğu odaya girdikten sonra ‘’şehrin gerçekliğini hesaba katmalısınız. Takımda bu kadar çok siyahi ve Müslüman olamaz" dediği öne sürüldü.