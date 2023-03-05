PSG Nantes'ı yendi, Mbappe tarine geçti

Fransa Ligi'nde liderliğini sürdüren Paris Saint Germain, kendi sahasında oynadığı maçta Nantes'i 4-2 yendi.

PSG, 12. dakikada Messi ile öne geçti. 17. dakikada Hadjam'ın kendi kalesine attığı golle durum 2-0 oldu. 31. dakikada Blas ve 38. dakikada Ganago'nun golleriyle Nantes eşitliği sağladı.

İkinci yarıda baskısını artıran PSG, 60'da Pereira, 90+2'de de Kylian Mbappe'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı.

PSG formasıyla 201 gole ulaşan Mbappe, Edinson Cavani'yi geride bırakarak kulüp tarihinin resmi maçlardaki en çok gol atan oyuncusu oldu.

Bu sonuçla 63 puana ulaşan PSG, maç eksiği bulunan Olimpik Marsilya'nın 11 puan önünde liderliğini sürdürdü.

Üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Nantes ise 28 puanla 13. sırada kaldı.