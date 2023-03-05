5 Mart 2023 Pazar
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • PSG Nantes'ı yendi, Mbappe tarine geçti

PSG Nantes'ı yendi, Mbappe tarine geçti

Fransa Ligi'nde lider Paris Saint Germain, Nantes'i 4-2 yendi

Haber Giriş: 5 Mart 2023 Pazar - 05:21
Takip Et

Messi açtı, Mbapppe kapattı. PSG fark attı

PSG Nantes'ı yendi, Mbappe tarine geçti
+
Aa
-

Fransa Ligi'nde liderliğini sürdüren Paris Saint Germain, kendi sahasında oynadığı maçta Nantes'i 4-2 yendi.

PSG, 12. dakikada Messi ile öne geçti. 17. dakikada Hadjam'ın kendi kalesine attığı golle durum 2-0 oldu. 31. dakikada Blas ve 38. dakikada Ganago'nun golleriyle Nantes eşitliği sağladı.

İkinci yarıda baskısını artıran PSG, 60'da Pereira, 90+2'de de Kylian Mbappe'nin attığı gollerle galibiyete ulaştı.

PSG formasıyla 201 gole ulaşan Mbappe, Edinson Cavani'yi geride bırakarak kulüp tarihinin resmi maçlardaki en çok gol atan oyuncusu oldu.

Bu sonuçla 63 puana ulaşan PSG, maç eksiği bulunan Olimpik Marsilya'nın 11 puan önünde liderliğini sürdürdü. 

Üst üste üçüncü yenilgisini yaşayan Nantes ise 28 puanla 13. sırada kaldı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
1
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Herkes döviz bürosu ve kuyumcuya koşacak. İslam Memiş dolar ve altının yeni rotasını çizdi
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
2
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
﻿Trabzonspor'un yeni başkanı belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
3
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿İşte tüm detaylar. Afet konutlarının ödeme koşulları belli oldu
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
4
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
﻿Hatay Belediye Başkanı ‘acil’ diyerek duyurdu: Ne yazık ki artarak devam ediyor
﻿Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alındılar
5
﻿Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alındılar
﻿Erdoğan üstlerini çizdi. Gece yarısı görevden alındılar
﻿Gökten çamur yağacak. Meteoroloji’den flaş uyarı. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
6
﻿Gökten çamur yağacak. Meteoroloji’den flaş uyarı. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
﻿Gökten çamur yağacak. Meteoroloji’den flaş uyarı. Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat
﻿2023’ün en iyi akıllı telefonu belli oldu
7
﻿2023’ün en iyi akıllı telefonu belli oldu
﻿2023’ün en iyi akıllı telefonu belli oldu
﻿Sevilla 6'lık oldu. Atletico Madrid gol yağdırdı
﻿Sevilla 6'lık oldu. Atletico Madrid gol yağdırdı
﻿Sevilla 6'lık oldu. Atletico Madrid gol yağdırdı
﻿OHAL illerinde araç muayene geçerlilik süreleri uzatıldı
﻿OHAL illerinde araç muayene geçerlilik süreleri uzatıldı
﻿OHAL illerinde araç muayene geçerlilik süreleri uzatıldı
﻿Ünlü yazar Marianne Williamson ABD başkanlık seçimlerine aday
﻿Ünlü yazar Marianne Williamson ABD başkanlık seçimlerine aday
﻿Ünlü yazar Marianne Williamson ABD başkanlık seçimlerine aday
﻿AFAD’dan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
﻿AFAD’dan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
﻿AFAD’dan kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.