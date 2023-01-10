PSG hocası Galtier'den Messi itirafı

Messi'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili gelen soruya Galtier, "Messi ile görüşmelerin devam ettiğini biliyorum. Ancak, görüşmelerin ne aşamada olduğu konusunda bir fikrim yok." dedi.

Galtier, "Messi, Paris'te çok mutlu görünüyor. Kulüp de Messi ile yola devam etmek istiyor. Ortada her iki tarafın da yola devam etme isteği olduğunu görüyorum." açıklamasını yaptı.

2021 yazında 2 yıllık sözleşmeyle Barcelona'dan bedelsiz olarak Paris'e geçen Lionel Messi, bu sezon şu ana dek 12 gol ve 14 asistle üst düzey bir performans sergiledi.