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PSG hocası Galtier'den Messi itirafı

Paris Saint-Germain Teknik Direktörü Christophe Galtier, Lionel Messi'nin geleceğiyle ilgili açıklama yaptı.

Haber Giriş: 10 Ocak 2023 Salı - 21:19
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Messi Paris'te çok mutlu: Teknik direktörü açıkladı

PSG hocası Galtier'den Messi itirafı
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Messi'nin sezon sonunda bitecek sözleşmesiyle ilgili gelen soruya Galtier, "Messi ile görüşmelerin devam ettiğini biliyorum. Ancak, görüşmelerin ne aşamada olduğu konusunda bir fikrim yok." dedi.

Galtier, "Messi, Paris'te çok mutlu görünüyor. Kulüp de Messi ile yola devam etmek istiyor. Ortada her iki tarafın da yola devam etme isteği olduğunu görüyorum." açıklamasını yaptı.

2021 yazında 2 yıllık sözleşmeyle Barcelona'dan bedelsiz olarak Paris'e geçen Lionel Messi, bu sezon şu ana dek 12 gol ve 14 asistle üst düzey bir performans sergiledi.

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