Christopher Atkins'ten 43 yıl sonra gelen Brooke Shields itirafı. 'Mavi Göl' filmi ile şöhret olmuşlardı

Henüz küçük bir çocukken oyunculuğa başlayan ve 'Pretty Baby' ile adından söz ettiren Brooke Shields, 1980 yapımı 'Mavi Göl' de başrolü Christopher Atkins ile paylaşmıştı.

Üzerinden 43 yıl geçmesine rağmen ne o filmle ilgili konuşulanlar bitti ne de o filmin yıldızlarının kamera arkasına dair anlattıkları...

Yönetmenliğini Randal Kleiser'ın üstlendiği 'Mavi Göl', bir gemi kazasından kurtulup ıssız adaya düşen iki gencin öyküsü üzerine kuruluydu. İki genç bir başlarına kaldıkları o ıssız adada cinsel uyanışlarını gerçekleştiriyordu.

Brooke Shields, bugün 58 yaşında iki çocuk annesi bir yetişkin. Kariyerine de devam ediyor.

Brooke Shields'ın 'Mavi Göl'deki rol arkadaşı 62 yaşındaki Christopher Atkins ise kariyer konusunda onun kadar şanslı olamadı. Birçok yapımda oynasa da Shields kadar ses getiren yapımlarda kamera karşısına geçemedi.

"KISKANDIM"

Christopher Atkins, bu konuda hissettiklerini de konuk olduğu podcast yayınında anlattı. Atkins, samimi bir şekilde rol arkadaşı Brooke Shields'ın kariyerini kıskandığını açıkladı.

Bir ara maddi zorluklar yaşayan Christopher Atkins, konuyla ilgili bir soru üzerine "Kesinlikle onu kıskanıyordum" ifadelerini kullandı. Atkins, iyi izlenen kaliteli bir filmde oynamayı o zaman da ve şimdi de istediğini ifade etti.

"KENDİ FİLMİMİ YAPMAK İSTİYORUM"

Oyunculuk kariyerini sürdüren Christopher Atkins, yine de 'Mavi Göl' gibi çok izlenen bir filmde oynama hayalini bir kenara bırakmadığını söyledi. Oyuncu, daha sonra sözlerini "Kendimi bir oyuncu olarak gördüğüm için 43 yıldır bu işi yapıyorum. Bu benim işim. Hâlâ böyle çok izlenen bir filmde oynamayı istiyorum" diyerek sürdürdü.

Aslında Christopher Atkins'in hayali sadece iyi bir filmde oynamak değil kendi filmini de yapmak. Atkins, konuyla ilgili de "Artık kendi filmimi yapmak istiyorum. Küçük projelerden büyük yapımlara kadar hep başkalarının filmlerinde oynadım. Artık kendi filmimi yapmak istiyorum. Şu anda üzerinde çalıştığım bir proje var" ifadelerini kullandı.

"BİRBİRİMİZE AŞIK OLMAMIZI ÇOK İSTEMİŞLERDİ"

Brooke Shields da daha önce 'Mavi Göl' ile ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Shields, bir açıklamasında şöyle demişti: Prodüksiyon ekibi birbirimize âşık olmamızı çok istemişti ama o zamanlar henüz bir erkeği öpmemiştim bile."