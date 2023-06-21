Çıbana iyi gelen ot ortaya çıktı

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan sığırkuyruğu otunun faydaları dikkat çekti.

Çıban gibi sıkça rastlanan bazı sağlık sorunlarına da iyi geliyor.

ÇIBAN NEDİR?

Kıl köklerinin stafilokok adlı bakterlerin yol açtığı enfeksiyon sonucunda iltihaplanması sonucu oluşmaya başlayan çıban, bir tür deri hastalığıdır. Kıl köklerinin doğası gereği yağlı olması, iltihabın hızla çoğalmasına yol açar.

SIĞIRKUYRUĞU NASIL KULLANILIR?

Sığırkuyruğu bitkisinin çayı, yağı, sabunu, merhemi, tentürü, tütsüsü, hatta sirkesi bile yapılıyor. Dolayısıyla onu kullanabileceğiniz birçok farklı şekil bulunuyor diyebiliriz.

SIĞIRKUYRUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Güvenilir aktarlardan temin edeceğiniz, çiçekleri ve yaprakları bir arada paketlenen kurutulmuş sığırkuyruğu otunu alın. 1 su bardağı kadar kaynatıp bir kenara aldığınız suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar ekleyip 5-10 dakika arası demlenmesini bekleyin. Demlenen çayınızı küçük bir süzgeç yardımıyla süzüp tanelerini içinden ayırın ve biraz ılıdıktan sonra afiyetle tüketin. Günde 2-3 bardak içebilirsiniz ama dikkat aşırıya kaçmayın.

SIĞIRKUYRUĞU OTUNUN FAYDALARI

- Göğsü yumuşatır. Balgam söktürür. Öksürüğe ve balgam sorununa çözüm oluyor

-Bronşitte faydalıdır.

-Kış hastalıklarına karşı vücudu koruyor

-Çıban gibi sıkça rastlanan bazı sağlık sorunlarına da iyi geliyor.

-Nefes ve solunumla ilgili hastalıklara iyi geliyor.

-Kulak sağlığını destekliyor.

-Güneş lekelerine ve yanıklarına iyi geliyor.

- Ciltteki yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor.

-Mide ağrılarına iyi geliyor.

-Organlarımızın sağlıkla çalışmasına destek veriyor.