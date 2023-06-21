Sığırkuyruğu otu neye iyi geliyor?

Bronşite iyi gelen sığırkuyruğu otunun faydaları dikkat çekti. Sığırkuyruğu otuyla ilgili detaylar haberimizde…

Sığırkuyruğu otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan sığırkuyruğu otunun faydaları dikkat çekti.

SIĞIRKUYRUĞU OTU NEDİR?

Sıracagiller familyasından; yüksek boylu, bir veya iki yıllık otsu bir bitkidir.

Yurdumuzda 200 kadar türü vardır. Sık tüylüdür. Yaprakları tabanında toplanmıştır. Çiçekleri çok çabuk dökülür. Sarı veya kırmızımsı renktedirler. Büyüksığırkuyruğu denilen türünün içeriğinde; şeker, sabit ve uçucu yağ, müsilaj, reçine, saponin ve renkli maddeler vardır.

SIĞIRKUYRUĞU OTUNUN FAYDALARI

- Göğsü yumuşatır. Balgam söktürür. Öksürüğe ve balgam sorununa çözüm oluyor

-Bronşitte faydalıdır.

-Kış hastalıklarına karşı vücudu koruyor

-Çıban gibi sıkça rastlanan bazı sağlık sorunlarına da iyi geliyor.

-Nefes ve solunumla ilgili hastalıklara iyi geliyor.

-Kulak sağlığını destekliyor.

-Güneş lekelerine ve yanıklarına iyi geliyor.

- Ciltteki yaraların iyileşme sürecini hızlandırıyor.

-Mide ağrılarına iyi geliyor.

-Organlarımızın sağlıkla çalışmasına destek veriyor.

SIĞIRKUYRUĞU NASIL KULLANILIR?

Sığırkuyruğu bitkisinin çayı, yağı, sabunu, merhemi, tentürü, tütsüsü, hatta sirkesi bile yapılıyor. Dolayısıyla onu kullanabileceğiniz birçok farklı şekil bulunuyor diyebiliriz.

SIĞIRKUYRUĞU ÇAYI NASIL YAPILIR?

Güvenilir aktarlardan temin edeceğiniz, çiçekleri ve yaprakları bir arada paketlenen kurutulmuş sığırkuyruğu otunu alın. 1 su bardağı kadar kaynatıp bir kenara aldığınız suyun içine 1 tatlı kaşığı kadar ekleyip 5-10 dakika arası demlenmesini bekleyin. Demlenen çayınızı küçük bir süzgeç yardımıyla süzüp tanelerini içinden ayırın ve biraz ılıdıktan sonra afiyetle tüketin. Günde 2-3 bardak içebilirsiniz ama dikkat aşırıya kaçmayın.

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