Semizotu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan semizotunun faydaları dikkat çekti.

SEMİZOTU NEDİR?

Semizotugiller familyasından; bir yıllık otsu bir bitkidir. Gövdesi toprak üzerine yatık, yaprakları sapsız ve etlidir. Yenilen kısmı, küçük, yuvarlak ye il yaprakları ve körpe saplarıdır. C vitamini ve Demir bakımında zengindir. İçeriğinde kuzukulağı asidi bulunduğundan tadı biraz mayhoştur.

SEMİZOTUNUN FAYDALARI

-Mide ve bağırsak kanamalarında ve kanlı idrarda faydalıdır.

-Kanser tedavisinde beslenmeye destek oluyor.

-Kanseri önler

-Kanı temizler.

-Kemikleri güçlendirir

-Görme gücünü artırır

-Vücuda serinlik verir.

-Şeker hastalarının susuzluğunu giderir.

-İdrar söktürür.

-Kabızlığı giderir.

-Zayıflamaya faydalıdır.

-Dalak hastalıklarında şikâyetleri geçirir.

-Uykusuzluk, sinirlilik ve zihin yorgunluğunda faydalıdır.

-Lapası, yanık ve apsede rahatlık verir.

SEMİZOTU NASIL TÜKETİLİR?

Semizotunu taze haliyle tükettiğinizde vücuda olan etkilerinden daha fazla yararlanabileceğinizden onu güzelce seçip temizledikten sonra taze taze salatalarınıza dahil edebilir, onunla cevizli, mercimekli ya da bol yeşillikli salatalar da yoğurtlu salatalar da hazırlayabilirsiniz. Dilerseniz onu mezelerinize de dahil edebilirsiniz. Eğer pişirerek tüketmek istiyorsanız zeytinyağlı semizotundan semizotu kavurmasına, kıymalı semizotu yemeğinden ekşili semizotu çorbasına birçok farklı yemeğe imza atabilirsiniz. Kendisini iç harç olarak değerlendirip böreklerinizin, poğaçalarınızın içine de dahil edebilirsiniz.

ZARARI VAR MI?

Semizotu da dahil olmak üzere hiçbir yiyeceği tek başına bir tedavi edici olarak görmeyin ve doktorunuza danışmadan düzenli olarak tüketmeye başlamayın. Özellikle kronik, ciddi bir rahatsızlığınız varsa, semizotu ya da benzeri yeşilliklere karşı vücudunuz alerjik reaksiyonlar gösterebiliyorsa, hamilelik ya da emzirme dönemlerindeyseniz en masum gözüken yiyecekleri dahi doktorunuza danışmadan ve onun onayını almadan sık sık tüketmemelisiniz, bizden hatırlatması.