Çıbrıkanın yararları nelerdir

Cıbrıka yüzyıllardır Anadolu’da biliniyor. Vücutta ödem birikmesini engelliyor. İşte çıbrıkanın diğer yararları…

KAYNAK: Haber Merkezi
Çıbrıkanın yararları nelerdir

Mercimek otu, çubritsa, çıbrıka, çibriska, çubriza, geyikotu ve zater gibi isimlerle de biliniyor. Kurutularak baharat haline getirilir. Her öğünde yemeklere lezzet katmak için kullanılır.
Tohum ekildikten sonra fideleri büyür ve eflatun renginde çiçekler açıyor. Çiçeklenme döneminde kökleri ile beraber toplanıp kurutuluyor. Öğütülerek tüketime hazır hale getiriliyor. İçeriğinde kekik gibi güçlü antibakteriyel maddeler barındırıyor. Özellikle ödem atmada güçlü bir ot…

YARARLARI NELER

İdrar hastalıkları toplumda hemen hemen herkesin yaşadığı sağlık sorunlarından biridir. Bu sorun beraberinde böbrek ve mesane de taş oluşumuna da neden olur. Bunun önüne geçmek için hem vücudun sıvı oranını artırmak gerekir. Hem de idrarı söktürmek. Mercimek otu bu bakımından etkili otlardan biridir. Kaynamış bir bardak suyun içine bir tatlı kaşığı mercimek otu atıp biraz limon sıkarak her gün bir bardak tüketmekte fayda var. İşte yararları:

Kandaki enfeksiyonlu hücreleri de atmada etkili olduğu bilinir.

Çeşitli hastalıklardan ötürü vücutta oluşan ödem gibi rahatsızlıkları atmada güçlü bir ottur. İltihabı temizleyerek özellikle kemik ve kas sağlığını da olumlu etkiler.

Hazımsızlık sorunu yaşayan kişilerin kahvaltıda mutlaka tüketilmesi önerilir. Özellikle alternatif tıp uzmanları mercimek otunun sindirimi rahatlattığını vurguluyor. Bağırsaklardaki besin atıklarını temizleyerek daha sağlıklı çalışmasını destekler.

Mevsim geçişlerinde artan hastalıkları önlemek için özellikle çorbalara eklenerek tüketilmesi tavsiye edilir. Bu sayede bağışıklığı güçlendirerek vücudun enerji oranını artırır.

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