Çiçekleri cilt kurumasına faydalı ot ortaya çıktı

Doğal ürünler, sağlıklı beslenmek isteyenlerin tercihi oluyor. Bu ürünlerden biri de kurtbaharı otu gibi cilt için faydalı bir bitkidir.

Kurtbaharı otu neye benzer?

Kışın yapraklarını döken ya da her mevsim yeşil kalan odunsu bir bitki olan kurtbaharı otu, zeytingiller familyasındandır. Ülkemizde adi kurtbağrı olarak bilinir. 4-5 metre yüksekliğinde bir çalı şeklindedir. Beyaz renkli çiçekleri vardır. Meyveleri ise parlak siyah ve üzüm şeklindedir. Ormanlık alanlarda yetişir.

Kurtbaharı otu ne işe yarar?

Çiçekleri, cildin kurumasını önlemeye yardımcı olur. Meyveleri ise tüketilmemelidir.

Cilt kuruluğu neden olur?

Cilt kuruluğu, derideki nem ve koruyucu maddelerin azalması veya bozulması sonucunda ortaya çıkar. Derinin sert, pullu, pürüzlü ve solgun görünmesine neden olur. Cilt kuruluğu, vücudun yapısı ve çevresel faktörlerle ilgilidir. Vücudun her yerinde görülebilir, ancak yağ bezleri daha az olan eller, ayaklar, kollar ve bacaklarda daha yaygındır.

Cilt kuruluğu nasıl anlaşılır?

Cilt kuruluğu, derinin esnekliğinin azalması, dokunun kalınlaşması ve kırışıklığın artması ile belli olur. Uzun süren cilt kuruluğunda, kuruyan bölgelerde kırmızılık ve çatlaklar oluşabilir. Cilt kuruluğu, acı, yanma, kaşıntı ve kanamaya sebep olabilir.

Cilt kuruluğu nasıl engellenir?

Cilt kuruluğunu önlemenin en önemli yolu, derinin tipine ve kuruyan bölgeye uygun, düzenli olarak nemlendirici ve temizleyici kullanmaktır.

Cilt temizliğini fazla veya yanlış yapmak, çok dar veya sürtünen kıyafetler giymek, bazı beslenme alışkanlıkları ve iklim ve çevre koşulları, cilt kuruluğunu tetikleyebilir veya kötüleştirebilir.