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Ciciş Kardeşler'in evine polis baskını! Polisi görünce pencereden attı

Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği polisleri, 'Çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklu bulunan ve kamuoyunda 'Cicişler' olarak bilinen kardeşlerden Esra Ersoy’un evine baskın yaptı. Ersoy’a ait elektronik eşyalara el koyulurken, kardeşi Ceyda Ersoy’un odasında ve pencerenin dışında bulunanlar 'yok artık' dedirtti.

Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe - 15:24
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Ciciş Kardeşler'in evini polis bastı! Ele geçirilenler şok etti

Ciciş Kardeşler'in evine polis baskını! Polisi görünce pencereden attı
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'Ciciş kardeşler' olarak bilinen Esra ve Ceyda kardeşlerden Esra Ersoy (39), 13 yaşındaki bir çocuğa cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle Bodrum Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 10 yıl 1 ay hapse mahkum edilmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Esra Ersoy, bir süre önce 'Basit yaralama' suçundan tutuklu bulunduğu Hendek Kadın Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan Covid-19 salgını nedeniyle ikametinin bulunduğu karakola imza vermek şartıyla süreli olarak tahliye edilmişti.

İmza atmak için geçtiğimiz mart atında Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Esra Ersoy, hakkında bulunan yakalama kararı nedeniyle gözaltına alınmış ve sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

RULO ŞEKLİNDE PARA, KUTU İÇERİSİNDE KOKAİN!

İHA'nın haberine göre; Savcılığın 'Elektronik eşyalara el koyma' kararı göndermesi üzerine dün akşamüstü harekete geçen Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği polisleri, Ersoy’un evine baskın düzenledi. Evde bir süre arama yapan polis ekipleri, elektronik eşyalar olan dizüstü bilgisayar ve flash belleklere incelemek üzere el koydu. Evde aramalara devam eden Beşiktaş polisi, kardeşi Ceyda Ersoy’un (35) odasında rulo şekline getirilmiş 50 TL buldu. Odanın penceresinin açık olmasından şüphelenen polis ekipleri, aşağıda ise kutu içerisinde 15 gram kokain ele geçirdi.

"BAŞKALARI DIŞARIDA CİRİT ATARKEN BURADA OLMAK KOMİK"

Aramaların ardından Ceyda Ersoy, Beşiktaş polisi tarafından gözaltına alındı. Etiler Şehit Naci Soydan Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen Ersoy’un ifadesi alırken, suçlamaları kabul etmediği öğrenildi. Emniyette 'Uyuşturucu veya uyarı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan işlemleri tamamlanan Ceyda Ersoy, adliyeye sevk edildi. Ersoy, konuyla ilgili sorulara, “Başkaları dışarıda cirit atarken benim bu şekilde gelmem çok komik bir şey” açıklamasını yaptı.

Öte yandan Ersoy'un emniyette, 'İntihara teşebbüs', 'Görevi yaptırmamak için direnme', 'Mala zarar verme' ve 'Hayasızca hareketler' gibi suçlardan çok sayıda kaydının bulunduğu öğrenildi.

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