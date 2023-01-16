Çift terapisi nedir, faydaları nelerdir?

Çift ve aileler arasında yaşanan sorunların giderilmesi ve yakın ilişkilerin kurulması adına çift terapisi son derece etkili olmaktadır. Çift terapileri ile bireylerin birbirini daha iyi tanıması ve bunun doğrultusunda da empati duygusunu geliştirmesi mümkündür. Çiftler arasında zaman zaman iletişim sorunu, tartışmalar ve ortak noktada buluşamama gibi sorunlar meydana gelebilir. Son derece normal kabul edilen bu durumu terapiler ile daha kolay bir şekilde çözmek mümkündür. Duygusal doyum ve ruh sağlığı bireylerin her daim koruması gereken duygularıdır. Bu duygular ile ilgili bir sorun meydana gelmeye başlar ise mutlaka çiftlere uygun olan terapilere yönelim göstermek gerekir.

Çift Terapisi Faydaları Nelerdir?

Çift terapisinin yapılması ile birlikte şu gibi faydalar ön plana çıkar;

- Partnerlerin birbirini daha iyi anlayarak hoşlandıkları ya da hoşlanmadıkları şeyleri öğrenmesine yardımcı olur.

- İhtiyaç duyulan bilinçsiz ya da bilinçli durumların gün yüzüne çıkmasını sağlar.

- Çift terapisi düzenli seanslar ile gerçekleşir ise çiftlerin birbirlerine karşı korkusu azalır.

- İlişkide yapılan yanlış ya da eksiklerin daha iyi bir şekilde görülmesi sağlanır.

- Çiftlerin hem birbirlerine hem de çevresindeki insanlara karşı daha ılımlı ve hoşgörülü yaklaşması konusunda fayda sağlar.

- Çiftlerin birbirlerine karşı olan hoşgörü ve anlayış duygusu daha yüksek olur.

- Beklentiler daha net bir şekilde ifade edilir.

Bu gibi faydalarından kaynaklı olarak son zamanlarda pek çok çift terapi almayı tercih etmektedir. İlişkide herhangi bir sorunu olmayan fakat temel sağlam kurmak isteyen kişiler de terapiyi tercih ederler.

Çift Terapisi Nasıl Yapılır?

Çift terapisinin yapılması ile birlikte çiftlerin ilişki konusunda eksik ya da yanlışlarını ortadan kaldırmak mümkün hale gelir. Çiftlerin beraber katıldıkları seanslar haftada bir olacak şekilde düzenlenir. Çift terapisinin en önemli esaslarından biri her iki taraf da dinlendikten sonra ortak paydanın sağlanmasıdır. Seanslara düzenli katılım söz konusu olur ise çift terapisi sonuçlanabilir. Fakat düzenli katılım durumu söz konusu olmaz ise herhangi bir fayda sağlamak söz konusu olmaz. Çift terapisinin terapisttik karar doğrultusunda bireyler ile yalnız görüşme sağlayıp daha sonra bir arada görüşme sağlaması da mümkün olur.

Çift Terapisi Kaç Seans Sürer?

Çiftler terapileri ile ilgili en çok merak edilen konulardan bir diğeri de kaç seans sürdüğüdür. Çift terapileri kişilerin sorunlarına ve bireylerin çözüm odaklı yaklaşıp yaklaşmamasına bağlı olarak değişiklik gösterir. Bazı kişilerde kısa sürede sonuç almak mümkün olurken bazı kişilerde ise bu süreç uzar. Ortalama ise 2 aylık haftada bir olacak şekilde 8 seans yeterli olacaktır. Her çiftin ilişkiye bakış açısı ve dinamikleri çok farklı olduğu için tahmini bir süre ya da seans bilgisi vermek mümkün değildir. Çiftler ilk olarak beraber daha sonrasında yalnız dinlenir ve yeniden beraber seanslara yönelim gösterilir. Online olacak şekilde terapilere katılma imkânı da sağlanır.

Çift Terapisi Kimler İçin Uygundur?

Evlilik ya da sevgililik sürecinde sorunlar ile karşı karşıya kalan kişiler için son derece etkili terapi yöntemlerinden biridir. Özellikle boşanma aşamasında olan çiftler için bu süreçte kararlarını değiştirmeleri konusunda fayda sağlar. Çiftler arasında bağımlılık ya da şiddet durumu var ise daha kapsamlı bir terapiye ihtiyaç duyulur. Bu tarz sorunlar yaşayan kişilerin terapi süreçleri çok daha uzun sürer. Evlilik esnasında başka kişiler ile ilişki durumunun yaşanması durumunda da çift terapisi ön plana çıkar. Çiftlerin pek çok kötü özellikten arınması konusunda fayda sağlayan bu terapi, süre bakımından değişiklik gösterir.