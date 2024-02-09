Çiftçi eylemleri Avrupa'yı sardı. Şimdi de Polonya'da sokağa çıktılar

Kaynak: Haber Merkezi
Çiftçi eylemleri Avrupa'yı sardı. Şimdi de Polonya'da sokağa çıktılar
Polonya'da ülkenin tarım politikalarını protesto eden çiftçiler sokağa döküldü. Traktörlerini şehir merkezine süren çiftçiler, bir çok yolu ulaşıma kapattı.

Avrupa'nın neredeyse tamamında günlerdir devam eden çiftçi protestoları her gün farklı bir ülkeye yayılıyor.

Fransa, Portekiz, Yunanistan, Belçika ve Almanya'da çiftçiler, AB'nin iklim değişikliği ile mücadele önlemleri kapsamında kendilerine getirilen kısıtlamalara, artan maliyetlere ve yurtdışından gelen haksız rekabete karşı protesto ettiler.

Bu protestolar devam ederken kıvılcım Polonya'ya da sıçradı. Ülke genelinde gerçekleştirilen protestolarda Polonyalı çiftçiler, özellikle komşu Ukrayna'dan yapılan ucuz gıda ithalatının önüne geçilmesi ve tarım politikalarında iyileştirme yapılması çağrısında bulundu.

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