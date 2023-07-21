Çiftçi kendi kaderine terk edildi. 54 günde sadece mazota 12 kez zam yapıldı

Tüm Türkiye'de hızla yükselen mazot fiyatları, tarım sektöründeki çiftçileri olumsuz yönde etkiliyor.

Mazot Fiyatlarındaki Sürekli Zam Çiftçilerin Cebini Vuruyor

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, son dönemde mazota sürekli yapılan zamların çiftçileri zor durumda bıraktığını belirtti.

28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana mazota tam 12 defa zam geldiğini ifade eden Milletvekili, ayrıca 15 Temmuz gecesi de 6 liralık ÖTV-KDV zammı yapıldığını söyledi.

Mazot fiyatlarındaki artışın tarım sektörü başta olmak üzere birçok sektörü derinden etkileyeceğini belirten Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, tarım sektöründe mazotun yüzde 10 ila yüzde 30 oranında ağırlık taşıdığını dile getirdi.

Ülkedeki gıda enflasyonunun zaten yüksek olduğunu ve önümüzdeki günlerde gıda fiyatlarının daha da artmasını beklediklerini vurguladı.

Milletvekili Bakırlıoğlu, ayrıca çiftçilere yönelik yapılan desteklerin yetersiz olduğunu ifade ederek, mazot desteği olarak verilen 12 milyar liranın, yapılan zamlarla beraber çiftçilerin cebinden 45 milyar lira fazladan çıktığını belirtti. Bu şekilde çiftçilere destek olmanın adil ve etkili bir yöntem olmadığını, çiftçilerin rahatça üretim yapabilmesi için mazottan alınan ÖTV ve KDV'nin çıkarılması gerektiğini dile getirdi.

Artan mazot zamlarının, tarım sektöründe çalışan binlerce çiftçinin mali durumunu olumsuz etkilediği ve gıda fiyatlarındaki artışlarla birleşerek genel ekonomik sıkıntılara yol açtığı belirtiliyor. Milletvekili Bakırlıoğlu, daha adil ve etkili bir tarım politikasının hayata geçirilmesi gerektiğini vurgulayarak, çiftçilerin ucuz ve sağlıklı gıdaya daha rahat ulaşabilmesi için daha kapsamlı desteklerin sağlanması gerektiğini ifade etti.

ANKA'nın haberine göre; Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu şunları söyledi:

"SEÇİMLERDEN BU YANA MAZOTA 12 DEFA ZAM YAPILDI"

"28 Mayıs cumhurbaşkanlığı seçimlerinden bu yana kadar ülkemizde mazota tam olarak 12 defa zam geldi. Bu da yetmedi 15 Temmuz gecesi bu ülkede selalar okunurken Cumhurbaşkanı mazota 6 liralık ÖTV-KDV zam yapıldı. Yetmedi bu akşam da mazota 1.5 liralık zammın gelmesi söz konusu. Seçimin olduğu gün 19 lira olan mazot bu akşam itibarıyla 34 liraya aşmış olacak. Mazottaki akaryakıttaki bu müthiş zamlar, bu insafsız zamlar ülkedeki birçok sektörü derinden etkileyecek. Bu sektörün başında da tarım sektörü geliyor. Mazot birçok tarım ürününde ağırlık olarak yüzde 10 diliminde ve yüzde 30 oranında değişmektedir. Ülkemiz zaten gıda enflasyonunun yaşandığı ülkelerin en başında gelmekte. Önümüzdeki günlerde gıda fiyatlarının korkunç bir şekilde artacağını hep birlikte şahitlik edeceğiz."

"ÇİFTÇİYE KAŞIKLA VERİLİP KEPÇEYLE ALINMAKTA"

Bu ülkede tarım desteklenmiyor. İktidar temsilcileri çiftçilerin kullanmış oldukları mazotun yarısının devlet tarafından destekleme olarak verildiğini söylenmektedir. Bu sene 2023 yılında bütün çiftçilerimize verilecek olan mazot desteğinin toplamı 12 milyar lira. Seçimden bu yana yapılan zamlarla çiftçimizin cebinden yaklaşık 45 milyar lira mazottan dolayı para çıkmış olacak. Bir taraftan 12 milyar lira destekleme veriyorsun diğer tarafta yapmış olduğun zamlarla 45 milyar lira çiftçinin cebinden fazladan mazot parası alıyorsun. Çiftimize kaşıkla verilmekte kepçeyle geri alınmakta. Bunun adına da desteklenme denilmekte. Ancak bu destekleme değildir. Destekleme rakamları çok yetersizdir. Yapılması gereken daha önce bizim dediğimiz gibi, çiftçinin traktöründe kullandığı, mazottan ÖTV’nin KDV'nin alınmaması lazım çiftçimiz rahatlıkla üretim yapabilsin. Sofralarına sağlıklı ucuz gıda girsin."