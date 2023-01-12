﻿Çiftçiler birbirine kurşun yağdırdı

İHA'nın haberine göre, olay, merkez Yenişehir ilçesi Ali Emri 7. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 kişi kaldırımda beklerken araçla gelen şahıslar tarafından önce darp edildi, sonra silahla yaraladı. Silahlı saldırıda şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine ve Dicle Üniversitesine sevk edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Olay, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.