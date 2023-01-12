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Çiftçiler birbirine kurşun yağdırdı

Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesinde çiftçiler arasında meydana gelen silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Giriş: 12 Ocak 2023 Perşembe - 17:30
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Çiftçiler birbirine kurşun yağdırdı

Çiftçiler birbirine kurşun yağdırdı
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İHA'nın haberine göre, olay, merkez Yenişehir ilçesi Ali Emri 7. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 2 kişi kaldırımda beklerken araçla gelen şahıslar tarafından önce darp edildi, sonra silahla yaraladı. Silahlı saldırıda şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesine ve Dicle Üniversitesine sevk edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. Olay, anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

 

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