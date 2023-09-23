Çiftçinin üretimi düştü kilosu 50 TL'ye fırladı. Konya’da ‘ergen’ Tokat’ta ‘kiren’ olarak biliniyor.

İHA ve Bolugündem'in haberlerine göre, Hisarcık'ta Kızılcık üretimi yapın İsmail Altınok, Mayıs ayında üç gün arka arkaya yağan kırağı yüzünden kızılcık ağaçlarının zarar gördüğünü ve üretimde yüzde 60’lara varan düşüş yaşandığını söyledi.

Altınok,” Geçen yıl 1 ton ürün aldığım kızılcık ağaçlarından bu yıl 350-400 kilogram ürün elde ettim. Üretimin yarıdan fazla düşmesi sonucu kızılcık fiyatları 40-50 TL’ye arasında değişiyor yansıdı” dedi.

Türk mutfağının kırmızı mücevheri olarak bilinen kızılcık, ilkbaharın gelmesiyle birlikte çiçek açar ve Ekim ayında meyvelerini olgunlaştırır. Bu doyurucu meyve, özellikle dağlık ve sulak alanlarda kendiliğinden yetişir ve tatlı-mayhoş bir lezzete sahiptir.

Farklı bölgelerde farklı isimlerle anılan kızılcık, Konya'da "ergen" olarak tanınır ve özellikle Doğanhisar, Akşehir, Hüyük ve Beyşehir ilçelerinde yetişir. Tokat'ta ise "kiren" ismiyle bilinir, ve kızılcık şerbeti bu bölgenin misafirperverliğinin bir parçası olarak servis edilir.

LEZZET BOMBASI OLARAK SERVİS EDİLİYOR

Kızılcık, Türk mutfağında tatlılara kattığı mayhoş lezzetle yer bulur. Bursa, Bolu, Kütahya ve Çanakkale'de çok sevilen bu meyve, restoranların dolaplarında da özel bir yer tutar. Kızılcık sosları, şerbetler ve jöleler, tatlıların üzerinde veya yemeklerin yanında bir lezzet bombası olarak servis edilir.

Kızılcığın sağlığa faydaları saymakla bitmez. C vitamini ve antioksidanlar açısından zengin olan bu meyve, bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklara karşı koruma sağlar. Aynı zamanda yüksek lif içeriği ile sindirim sistemini düzenler ve bağırsak hareketliliğini destekler. Kızılcık, kalp sağlığından kemik sağlığına kadar birçok alanda fayda sağlar.

Kızılcık, beyin fonksiyonlarını destekler ve hafızayı güçlendirir. Hücrelerin zarar görmesini önleyerek yaşlanmayı yavaşlatır. Bunun yanında, kolesterolü düzenler, kan basıncını ayarlar ve enfeksiyonları önler. Düşük şeker içeriği sayesinde de şeker hastaları için ideal bir meyvedir.