Çete bayramında ekiliyor çiftçi toplamaya yetişemiyor. Sofraların vazgeçilmezini çiftçi 15 dönüme ekti

Dondurma denince akla gelen Kahramanmaraş’ın başka bir lezzeti ve tescilli ürünü olan ‘Maraş biberi’ hasat dönemi başladı. "Çete bayramı" olarak bilinen 12 Şubat’ta 15 dönüme ekilen biberi köylüler toplamaya yetişemiyor.

KAYNAK: İHA
Çete bayramında ekiliyor çiftçi toplamaya yetişemiyor. Sofraların vazgeçilmezini çiftçi 15 dönüme ekti

İHA'nın haberine göre, "Maraş biberi" lezzeti, acılığını ve kendine has özellikleri ile sofralarında vazgeçilmezleri arasında. Kentte bahar aylarında ekimi yapılan Maraş biberinin hasat dönemi başladı.

Çiftçilerin ‘harman’ adını verdiği tarlanın hemen yanı başında bulunan kısımda kurutma işlemleri yapıldıktan sonra, şehirde bulunan biber fabrikalarında işlenmek üzere yola çıkıyor. Burada çöp çıkarma ve temizleme işlemi yapıldıktan sonra ise mutfaklardaki yerini alıyor.

Biber bitkisinin bir çocuk gibi emek istediğini dile getiren Mehmet Çiftçioğlu isimli çiftçi, “Bu yıl 15 dönümlük biber ekmiştik çok şükür hasadımıza iki gün önce başladık. Bu yıl çok zorlu koşullarda meydana getirdik ve bugüne zor geldik" diye konuştu.

Mehmet Çiftçioğlu "Depremden dolayı sularımızın yüzde 60 oranda azalmasıyla zorluk yaşadık. Biber suyu çok seven bir bitki. Çocuk gibi emek isteyen bir bitki. Yaklaşık olarak bizim burada ‘Çete bayramı’ olarak bilinen 12 Şubat’ta havalar müsaade ettiği, toprak müsaade ettiğince o zaman ekimine başlarız. Bu günde ortalama 25 kişiyle hasadını gerçekleştiriyoruz" dedi.

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