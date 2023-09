Çiftçi öyle bir şeyin gübresini attı ki ürünü 20 gün önce topladı. Günde 600 kilo topluyor

İHA'nın haberine göre, Denizli’nin Çameli ilçesinde lezzeti ile ünlü coğrafi işarete sahip meşhur Çameli fasulyesinde geçtiğimiz Ağustos ayında başlayan yaş hasat devam ediyor. Sabah akşam toplanan meşhur fasulyeler, ilçeye bağlı mahallelere gelen toptancılar tarafından alınıp farklı illerdeki hallere gönderiliyor. Kuru fasulye için ayrılan fasulyelerde ise hasat yeni başladı.

Çameli ilçesine bağlı Gökçeyaka Mahallesi’nde yaklaşık sekiz yıldır beş dönümlük arazilerinde meşhur Çameli fasulyesi üretimi yaptıklarını anlatan Zafer Şaylan, doğal kaynak suyu ve tavuk, güvercin gübresiyle fasulye üretimi yaptıklarını söyledi.

Denizli’nin en meşhur kuru fasulyesinin şuan yaş hasat zamanı olduğunu anlatan Zafer Şaylan, “Fasulye üretimi mevsimlik olduğu için 3 ay içerisinde gelişir, lezzetli olur. Taze fasulyemiz şu anda çok ilgi görüyor. Fasulyeyi bizden alanlar doğal olduğu için çok memnun kalıyor. Havamız, suyumuz, çamlar güzel” dedi.

"HADIMIZ DEVAM EDİYOR"

Çameli’de üretilen yaş fasulyenin başta Muğla, Burdur ve Denizli olmak üzere çevre illere de gönderildiğine dikkat çeken Zafer Şaylan, “Bu fasulye tarlası beş dönüm. Ben sekiz yıldan beri taze fasulye kuru fasulye üretimi yapıyorum. Muğla, Denizli, Burdur’a satış yapıyoruz. Günde 300- 600 kilogram arası taze fasulyemiz çıkıyor. Fasulyeyi Haziranın 20 sinde ektik. Şu anda hasadımız devam ediyor" diye konuştu.

Zafer Şaylan "Fasulyemiz 55 günde verime gelmiştir. 60 günde çiçek gösterir. 75 günde satışa gelir. Ama ben bu sene doğal güvercin gübresinden 55 günde satışa hazırladım. Bu yıl güvercin gübresi nedeniyle 55 günde satışa sunduk. Gübremizi eritiyoruz, tankımıza koyuyoruz, damlamaya veriyoruz suyumuzu. Güvercin gübresini domates ve sebzelerde deniyordum. 2-3 yıldan beri fasulyede deneme yaptım. Verimi de arttı. Her şeye faydası oldu, güvercinleri de kendim besliyorum. 150-200 güvercinimiz var” dedi.

"SUYUMUZ BİLE YERALTINDAN GELİYOR"

Meşhur Çameli fasulyesinin üretiminde doğal kaynak suyu, doğal tavuk ve güvercin gübresi kullandıklarına dikkat çeken Umut Şaylan’da, “Biz burada fasulye üretimi yapıyoruz. Sırık fasulyesini sabah toplamaya başlıyoruz. Akşama kadar topladıktan sora topladığımız fasulyeleri bir miktar para karşılığında toptancıya satıyoruz. Görmüş olduğunuz fasulyeleri hayvan gübresiyle ve doğal yeraltı sularıyla besliyoruz ve buranın yayla havası çok güzel olduğu için fasulyelerimiz taze ve lezzetli oluyor" diye konuştu.

Şaylan "Bu coğrafi işaretli meşhur Çameli fasulyemiz. Biz bunları güvercin ve tavuk gübresiyle besleyip yeraltından gelen sularla da suluyoruz. Bunlar görmüş olduğunuz gibi taze ve uzun uzun olur. Bunların konservelikleri olsun, her şeyi lezzetli olur. Yaylanın havasından dolayı her şey lezzetli ve taze çıtır olur. Fasulyemiz organiktir. Hiçbir şey kullanmıyoruz tamamen organik. Güvercin gübresi kullanıyoruz. Her şeyimiz organik. Suyumuz yer altından geliyor” dedi.