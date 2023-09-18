Çiftçinin yetiştirdiği ürün para etmiyor mahsul ağaçta kaldı. Geçen sene kilosu 40 TL'ydi

İHA'nın haberine göre, köylünün ürettiği ve para etmeyen keçiboynuzu bu sene ağaçta kaldı. Keçiboynuzu alım işiyle uğraşan Osman Yalçın, keçiboynuzunun ellerinde kaldığını söyleyerek; “Gazipaşa’da ticaret yapıyorum. Keçiboynuzu alıyorum ve bu işi 20 yıldır devam ettiriyorum. Ancak ne yazık ki geçen sene altın olan keçiboynuzu bu sene hurda oldu, hiçbir değeri kalmadı. Geçen sene 40 TL’ye kadar çıkan keçiboynuzu bu sene 8 TL. Ne olduğunu biz de bilemedik. Türkiye’deki keçiboynuzu ürünleri elimizde kaldı" dedi.

Osman Yalçın "Şu anda Gazipaşa’da 3-4 bin ton keçiboynuzu var ama üreticilerimiz satmıyor biz de alamıyoruz. Tek nedeni ise fiyatlar. 8 TL olan keçiboynuzu, bu sene alıp satılamıyor. Çiftçimiz de ürünlerini satmıyor. Çünkü yevmiyelerini karşılamıyor. Hem toplanmıyor hem de toplanan ürünler elimizde kaldı. Çiftçiler ve alıcılar zor durumda. Geçen yıl Gazipaşa’da keçiboynuzu 40 TL olduğu için, hırsızlar da çoğaldı piyasada" diye konuştu.

Yalçın "Vatandaşlar da hırsızların ellerinden almak için ürünleri erkenden toplamaya başladılar. Olgunlaşmadan yeşilken topladılar. Hal böyle olunca da firmalar zarar etti. Zarar ettikleri için de bu yıl keçiboynuzu alımını durdurdular. Sonuç olarak piyasa çöktü ve keçiboynuzu hayalleri suya düştü" dedi..

Birçok faydası olan keçiboynuzunun bu sene değer görmediğini belirten Yalçın; “Keçiboynuzu sadece çekirdek olarak değil, çerez olarak da satılabiliyor. Pekmezi yapılır, pekmezi şifa bakımından büyük önem taşır. Ununu da yaparlar. Yurtdışına çekirdek olarak ihracatı yapılır ama geçen yıl 28 Euro olan çekirdek bu yıl kilosu 2 Euro oldu. Bundan dolayı da keçiboynuzu para etmez oldu.” diye konuştu.

Keçiboynuzu işinde çalışan işçiler isi “Yıllardır keçiboynuzu işinde çalışıyorum. Keçiboynuzlarının içinden iyilerini ayırıyoruz. Ama bu sene para etmedi. Geçen seneye oranla aşırı derecede düşüş var ve işçilerin parasını bile karşılamıyor. Keçiboynuzu alımı ve satımı durma noktasına geldi.” diyerek tepkisini dile getirdi.