20 bin dekara ekildi kilosu 30 TL'den kapışılıyor. Kansere "dur" diyor kolesterolü düşürüyor

Niğde'de lahana hasadı başladı. Türkiye'de ikinci sırada yer alan lahana üretimi 1500 üreticinin geçim kaynağı oldu. Lahananın tanesi 30 TL'den satılırken birçok hastalığa da iyi geliyor.

KAYNAK: İHA
20 bin dekara ekildi kilosu 30 TL'den kapışılıyor. Kansere "dur" diyor kolesterolü düşürüyor

Niğde sayesinde 'beyaz lahana' üretimiyle rekor seviyelere ulaşıldı.

Başta Kaynarca köyü olmak üzere 25 köy ve kasabada 20 bin dekar alanda 1500 üreticinin geçim kaynağı olan lahana üreticisi, bu sene verim ve fiyatlardan memnun. 20 bin dekar alanda devam eden beyaz lahana hasadı yapan çiftçileri ziyaret eden Tarım ve Orman Müdürü Asım Baş, lahananın Niğde üreticilerinin ekonomisine ciddi katkısı olduğunu söyledi.

"25 KÖY VE KASABAMIZDA 1500 ÜRETİCİMİZİN GEÇİM KAYNAĞI"

Asım Baş, "Yaklaşık 20 bin dekarlık bir sahada 135 bin ton üretimimiz var. Lahana ilimizde üreticilerimizin ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir ürün. Beyaz lahanada birinci olduğumuz dönemler de oluyor. Kaynarca başta olmak üzere 25 köy ve kasabamızda 1500 üreticimizin geçim kaynağı" dedi.

Lahanada iç pazarın yeterli olduğunu ifade eden Baş; ihracata gerek kalmadığını, lahana üreticisinin hem verim hem de fiyat açısından bu sene memnun olduğunu söyledi. Baş; "İhracata çok fazla gerek kalmıyor. Pazar sıkıntımız yok. Fiyat sıkıntılarının olduğu dönemlerde ihracatı alternatif bir pazar olarak kullanıyoruz. Geçen sene Balkanlar başta olmak üzere 4 farklı ülkeye lahana ihracatı yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynarca Köyü Muhtarı ve lahana üreticisi Ferit Başer ise "Lahana hasadımız başladı. Yerli tohumdan üretim yapıyoruz ve içtiğimiz sudan sulama yapıyoruz. Lahana bu sene 20 ile 30 TL arasında gidiyor ve bu sene memnunuz" dedi.

Beyaz lahananın faydaları şunlardır:

- Bağışıklık sistemini güçlendirir: Beyaz lahana, C vitamini bakımından zengindir. C vitamini, bağışıklık sisteminin güçlenmesine yardımcı olur,

- Kanser riskini azaltır: Beyaz lahana, antioksidanlar bakımından zengindir. Antioksidanlar, serbest radikallerin hücrelere zarar vermesini önleyerek kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

- Kolesterol seviyelerini düşürür: Beyaz lahana, lif bakımından zengindir. Lif, kolesterol seviyelerinin düşürülmesine yardımcı olabilir,

- Sindirimi iyileştirir: Beyaz lahana, lif bakımından zengindir. Lif, sindirimin iyileştirilmesine yardımcı olur,

- Kilo vermeye yardımcı olur: Beyaz lahana, düşük kalorili bir sebzedir. Kilo vermeye yardımcı olabilir.

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