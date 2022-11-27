Faslı annesine sevindi, Belçikalı babasına üzüldü

Hem Fas, hem Belçika vatandaşı olan çifte uyruklu Abdeslam Koubaa, Al Thumama Stadı'nda, "Kendimi yarı Belçikalı ya da yarı Faslı olarak değil görmüyorum. İkisini de benim. O yüzden taraf tutmayacağım. Kazanan kim olursa olsun mutlu olacağım” dedi.
Abdeslam Koubaa maç sonu da "Fas'ı annem, Belçika'yı babam olarak görüyorum. Anneme sevindim, babama ise üzüldüm" diye konuştu.
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