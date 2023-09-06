Çiftetelli oynarken olanlar oldu

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde akrabalarının düğününde çiftetelli oynayan 1 kişi geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

KAYNAK: İHA
Çiftetelli oynarken olanlar oldu

İHA'nın haberine göre, Memleketi Çaybaşı’nın İlküvez Mahallesi'ne akrabalarının düğününe İstanbul’dan gelen 50 yaşındaki Erdoğan Arslan, arkadaşlarıyla birlikte çiftetelli oynadığı sırada bir anda yere yığıldı.

Çevrede bulunanların arasında yere düşerek hareketsiz halde yatan Erdoğan Arslan’a olay yerine çağrılan sağlık ekipleri müdahale etti. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Arslan, Ünye’de bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Arslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 3 çocuk babası Erdoğan Arslan’ın her fındık sezonu dolayısıyla İstanbul’dan memleketi Çaybaşı ilçesine geldiği öğrenildi.

Arslan’ın cenazesi İlküvez Mahallesi Asak Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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