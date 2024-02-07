Çığ altından kalan operatörü jandarma ekipleri kurtardı

Aktarılan bilgilere göre, Erzurum’un Aziziye ilçesi Başkurt deresi bölgesinde sabah saatlerinde Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğüne bağlı bir iş makinesi çığın altında kaldı. Bölgede bulunan jandarma ekiplerine olayın bildirildi.

40 yaşındaki operatör M.Y.B.’yı kurtarmak için Erzurum İl Jandarma Komutanlığına bağlı iki Asayiş Timi, 1 JAK Timi ve 1 Arama Kurtarma Köpeği bölgeye sevk edildi. Yapılan arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda M.Y.B. isimli operatör çığ altından kurtarılarak sağlık birimlerine teslim edildi.