Dağın zirvesinden kopan çığ önüne geleni yuttu. Rizeliler o anı kaydetti

Kaynak: İHA
Dağın zirvesinden kopan çığ önüne geleni yuttu. Rizeliler o anı kaydetti
Rize’de çığın düşme anı kameralara yansıdı. Çığ dağın eteklerinden süzülürken tek katlı evin akıbeti ise bilinmiyor.

Son zamanlarda Doğu Karadeniz’de tehlikeli çığlar meydana geliyor. Van’da da bir çığ evi yutmuştu.

Şimdi de Rize Çayeli’nde çığ meydana geldi. Akşam saatlerinde yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

İncesu köyünde dağın eteklerinden kopan çığ önüne geleni yuttu. Bir vatandaş yoldan geçtiği esnada dağdan çığ düştüğünü fark ederek kayıt altına aldı.

Dağdan inen kar kütlesi ile birlikte etraf beyaz dumanla kaplandı.

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Çığın düştüğü yerde tek katlı evin olması ve videonun yarım olması evin akıbetini merak ettirdi.

Video sosyal medyada da viral oldu.

ERZURUM-RİZE KARAYOLUNA ÇIĞ DÜŞTÜ

Öte yandan dün öğle saatlerinde Erzurum-Rize karayolu İspir ilçesi yakınlarında çığ düştü. Çığ nedeniyle birçok araç ise mahsur kaldı.

Vatandaşlar bölgede 8 saat boyunca mahsur kaldı.

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