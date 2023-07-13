Ciğerleri bebek ciğeri gibi yapan karışım ortaya çıktı. Sigara içenlere müjde. 3 günde temizliyor

Zerdeçal, soğan, zencefilden oluşan karışımın akciğerleri temizlediğinin ortaya çıkması, “Sigara içenlere müjde” olarak yorumlandı.

Ciğerleri bebek ciğeri gibi yapan karışım ortaya çıktı. Sigara içenlere müjde. 3 günde temizliyor

Son dönemde toplumda artan kötü alışkanlıklar ve hava kirliliği nedeniyle ciğerlerimiz kötü durumda olduğu bildirildi.

İŞTE AKCİĞERLERİ 3 GÜNDE TEMİZLEYEN VE YENİLEYEN KARIŞIM TARİFİ...

Zerdeçal (Bakteri, kanser ve virüsleri yok eden vitaminler, omega 3 asitleri ve mineralleri barındırır.)

Soğan (Kanser, solunum sorunlarını ve kötü huylu tümörlerin tedavisinde kuvvetlidir.)

Zencefil (Akciğerlerde biriken mukusları yok eder.)

Az miktarda şekeri kaynattıktan sonra zencefili ve doğranmış soğanı ekleyin. Bu malzemeleri bir süre kaynatın. Kaynattıktan sonra, ısıyı azaltın ve zerdeçal ekleyin. Su miktarı yarıya düşene kadar kaynatın.

Karışımı süzün ve sıvıyı bir şişeye veya kavanoza koyun. Soğumaya bırakın ve buzdolabına koyun. Bu kürü üç gün boyunca tüketin. İnanılmaz etkilerini göreceksiniz.

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