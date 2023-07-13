Kireçlenme ve kemik erimesine iyi geliyor. Günde bir bardak yetiyor. Bağışıklığı zırh gibi yapıyor

Kireçlenme ve kemik erimesi problemlerinden şikâyetçi olan hastalara iyi gelen ve birçok uzman doktorun tavsiye ettiği limonlu süt karışımının faydaları dikkat çekti.

Kireçlenme ve kemik erimesine iyi geliyor. Günde bir bardak yetiyor. Bağışıklığı zırh gibi yapıyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi limonlu sütün faydaları dikkat çekti.

LİMONLU SÜTÜN FAYDALARI

-Kireçlenme ve kemik erimesine iyi geliyor.

-Eklem ağrılarına iyi gelir.

-Bağışıklığı zırh gibi yapar.

-Kas ve iskelet yapısının onarılmasını sağlar.

-Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

-İç hastalıklarda yardımcı tedavi görevi üstlenir.

-Mide hasarını onarır.

NASIL YAPILIYOR?

Bir su bardağı sütün içine yarım limon sıkılır ve karıştırılır. Hazırlanan karışım buzdolabında 4-5 saat kadar bekletilir. Yoğurt kıvamı alan limonlu süt, yatmadan önce bir bardak olacak şekilde 21 gün boyunca tüketilir. Düzenli tüketimde eklem ağrılarınızın azaldığını ve daha rahat hareket ettiğiniz fark edeceksiniz.

İlgili Haberler
Tere otu neye iyi geliyor?
Öne Çıkanlar
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
CHP İzmir'i AKP'ye böyle kaybedecek!
Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde neden döndü
Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nde neden döndü
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Acun Ilıcalı’ya Süper Lig şampiyonu kulübün başkanından flaş teklif. Şerafettin Tilki açıkladı
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
Herkesin konuştuğu Fahrettin Koca’nın sustuğu salgın
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
MHK Başkanı kim olacak? Mirza Şeker büyük tartışmayı açıkladı
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e zehir zemberek sözler: Adam değilsin
Son Haberler
FIFA en çok parayı Beşiktaş'a verdi Spor
FIFA en çok parayı Beşiktaş'a verdi
İnternet kıyametinin kopacağı tarih açıklandı. Çok az kaldı Teknoloji - Otomotiv
İnternet kıyametinin kopacağı tarih açıklandı. Çok az kaldı
İstanbul’un barajlarında Cuma günü için alarm verildi Güncel
İstanbul’un barajlarında Cuma günü için alarm verildi
Kalp krizi geçirip tıra çarpan sürücü 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Güncel
Kalp krizi geçirip tıra çarpan sürücü 16 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
İtalya’da fırtına: 1 ölü Dünya
İtalya’da fırtına: 1 ölü
Rambo Okan'dan Ali Koç'un uykularını kaçıracak sözler Spor
Rambo Okan'dan Ali Koç'un uykularını kaçıracak sözler
İngiliz Kraliyet Orkestrası Sezen Aksu'yu Sezen Aksu'dan daha iyi çaldı. Efsaneler arasına girdi Magazin
İngiliz Kraliyet Orkestrası Sezen Aksu'yu Sezen Aksu'dan daha iyi çaldı. Efsaneler arasına girdi