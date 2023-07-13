Kireçlenme ve kemik erimesine iyi geliyor. Günde bir bardak yetiyor. Bağışıklığı zırh gibi yapıyor

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi limonlu sütün faydaları dikkat çekti.

LİMONLU SÜTÜN FAYDALARI

-Kireçlenme ve kemik erimesine iyi geliyor.

-Eklem ağrılarına iyi gelir.

-Bağışıklığı zırh gibi yapar.

-Kas ve iskelet yapısının onarılmasını sağlar.

-Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlar.

-İç hastalıklarda yardımcı tedavi görevi üstlenir.

-Mide hasarını onarır.

NASIL YAPILIYOR?

Bir su bardağı sütün içine yarım limon sıkılır ve karıştırılır. Hazırlanan karışım buzdolabında 4-5 saat kadar bekletilir. Yoğurt kıvamı alan limonlu süt, yatmadan önce bir bardak olacak şekilde 21 gün boyunca tüketilir. Düzenli tüketimde eklem ağrılarınızın azaldığını ve daha rahat hareket ettiğiniz fark edeceksiniz.