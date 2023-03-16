Ciğerotu bitkisi hazımsızlığa iyi geliyor

İnsanların sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Ciğerotu bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Ciğerotu bitkisi; hazımsızlık, şişkinlik, gaz gibi sorunların giderilmesinde etkili olduğunun altı çizildi.

HAZIMSIZLIK NEDİR?

Dispepsi (hazımsızlık), çoğu zaman yemek yemeye bağlı olarak gelişse de bazı durumlarda enfeksiyonlar veya kullanılan birtakım ilaçlara bağlı şekilde de ortaya çıkabilen karnın üst bölgesindeki ağrı ve şişkinlik hissidir. Bu olumsuzluklara ek olarak hazımsızlık sorunu yaşayan hastalarda genel olarak rahatsızlık hissi, mide bulantısı ve kusma isteği, gaz çıkarma (geğirme) gibi semptomlar görülür. Bazı hastalarda ise karındaki ağrı hissi göğüs bölgesine de yayılarak göğüs ağrısı gibi hissedilebilir. Genellikle yeme ve içme eylemlerinin hemen sonrasında ortaya çıkan bu semptomlar kişinin az miktarda yemek yemiş olsa dahi aşırı yemek yemiş gibi hissetmesine neden olur. Hazımsızlık sorunu başlı başına bir hastalık olmayıp çeşitli nedenlere bağlı olarak ortaya çıkan karın rahatsızlığına ilişkin bir grup semptoma verilen genel addır. Bu nedenle hazımsızlık şikayeti olan kişilerde bu belirtilere yönelik semptomatik ilaç tedavileri tercih edilebilse de tedavinin temel parçası soruna yol açabilecek olası nedenlerin araştırılmasıdır.

CİĞEROTU BİTKİSİ NEDİR?

Nodangiller familyasından; 10-15 santimetre boyunda çok yıllık, otsu birbitkidir. Çiçekleri; önceleri kırmızımtıraktır. Sonradan morumsu-maviye dönüşür. Gövdesi dik ve tüylüdür.

NEREDE KULLANILIR?

İçeriğinde tanen, müsilaj, şekerler, reçine ve sabit yağ vardır. Yaprakları kullanılır.

ZARARI VAR MI?

Tansiyon hastalarının uzman doktor görüşü olmadan kullanmaları sakıncalıdır.

Fazla miktarda kullanılırsa müshil etkisi göstererek ishal oluşumuna neden olur.

Bütün şifalı bitkilerde olduğu gibi ciğer otunu da kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışmanız gerekir. Sürekli ilaç kullananlar için bu konu daha da önem taşır.