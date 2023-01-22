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Reklam tuzağıyla 12 milyon kişiyi dolandırdılar. Her reklama tıklamayın

Akıllı telefon kullanıcıları yeni bir tuzakla karşı karşıya. Cihazlara gönderilen sahte reklamlarla tam on iki milyon kişi farkında olmadan dolandırıldı. Uzmanlar "her reklama tıklamayın" diyerek uyardı.

Haber Giriş: 22 Ocak 2023 Pazar - 10:56
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Cihazlara sahte reklam göndererek dolandırdılar

Reklam tuzağıyla 12 milyon kişiyi dolandırdılar. Her reklama tıklamayın
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Güvenlik şirketi Human Security'deki araştırmacılar en büyük ve en karmaşık olarak tanımlanan mobil reklam saldırılarından birini ortaya çıkarttığını duyurdu.

Vastflux adlı reklam dolandırıcılığı nedeniyle milyonlarca telefona sızıldı. Bu program sayesinde yüzlerce reklam şirketi ve uygulama geliştiricisi dolandırıldı.

SAHTE MOBİL REKLAMLARLA VATANDAŞLARI DOLANDIRDILAR

Vastflux adlı dolandırıcı reklam kampanyası ilk olarak geçen yıl Human Security tarafından tespit edildi. Reklamın dolandırma yöntemi, bir kullanıcının tüm telefonunu veya tüm uygulaması yerine tek bir reklam alanını hedefleyerek yapıyor.

Human Security, bu programın telefonda belirmesiyle birlikte bir reklam alanı kazanıyor ve sonra, birden çok video reklamın üst üste yığılmasını sağlayan kötü amaçlı bir kod ekledi.

Son kullanıcı yalnızca tek bir video reklamı göreceğini düşünüyor ancak perde arkasında, saldırgan aslında onlara üst üste yığılmış 25 adede kadar video reklamı görebildi. Her bir reklam için ayrı ayrı gösteriliyormuş gibi ödeme alacak olan dolandırıcılar böylelikle reklam veren şirketleri ve geliştiricileri de kandırdı.

Son kullanıcı açısından, bir şeylerin ters gittiğine dair tek ipucu ise, telefonunun arka planında tüm sahte reklamlar işlenirken pilin daha hızlı boşalması oldu.

Human security henüz saldırının arkasındaki grubun adını açıklamadı. Fakat bu saldırı 12 milyar kadar cihaza ulaştı.

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