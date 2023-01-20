Telefon dolandırıcılarına servetini kaptırdı. Hala bu yönteme kananlar var

Çankırı'da yaşayan bir kişi, kendisini telefonla arayıp polis olarak tanıtan dolandırıcının FETÖ'ye karıştığı bahanesiyle korkutulduğunu söyledi. Dolandırıcı vatandaşı banka hesabına para yatırmaya ikna etti. Verilen hesap numarasına 440 bin lira gönderen vatandaş evine gidip ziynet eşyalarını da alarak dolandırıcıya verdi. Dolandırıldığını olaydan sonra anladı.

Kendisini polis olarak tanıtan kişiye yaklaşık 1 milyon lira para ve ziynet eşyası veren kişi, bir süre sonra dolandırıldığını anlayarak polise başvurdu. Şikayet üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan kamera ve çevre araştırması sonucu kimliği belirlenen şüphelinin Ankara'da ikamet ettiği ortaya çıktı.

Çankırı Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ile Ankara Etimesgut İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Etimesgut'taki adresinde yakalanan şüpheli, Çankırı'ya getirildi. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Emniyetten yapılan açıklamada, olayla ilgisi olduğu değerlendirilen ve kimlikleri tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanması için ülke genelinde çalışma başlatıldığı belirtildi.