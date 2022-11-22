Çılgın Sedat oğlu için dua istedi

Ünlü şarkıcı Çılgın Sedat önceki gün Aqua Florya AVM'de görüntülendi. Antalya'dan gelen misafirleriyle alışveriş yaparken gazetecilerle karşılaşan Çılgın Sedat, objektiflere poz verip muhabirlerin sorularını yanıtladı.

14 günlükken beyin kanaması geçirip engelli olan oğlu Siraç'ın sağlık durumu hakkında konuşan şarkıcı "Sizin de bildiğiniz üzere oğlumun uzun zamandır savaştığı bir hastalık var. Bununla ilgili bir tedavi süreci içerisine girdik. Kosova'da bir ameliyat durumumuz var, her şey yolunda giderse belki de oğlum yürüyebilecek. Tüm sevenlerimden ve Türk halkından dua bekliyorum" dedi.



