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Çılgın Sedat'tan kötü haber. Hastaneye kaldırıldı

'Çılgın Sedat' olarak tanınan şarkıcı Sedat Kapurtu, önceki sabah acilen hastaneye kaldırıldı. Kalp duvarlarında kalınlaşma meydana gelen şarkıcıya anjiyo yapıldı. 

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 15:48
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Çılgın Sedat'tan sevenlerini korkutan haber geldi! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Çılgın Sedat'tan kötü haber. Hastaneye kaldırıldı
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‘Çılgın Sedat’ lakaplı Sedat Kapurtu’dan kötü haber geldi. Ses sanatçısı ve yazar Onur Akay, yakın dostu ünlü şarkıcı Çılgın Sedat’ın anjiyo olduğunu duyurdu. 

Çılgın Sedat’ın 2021 yılında evi yandıktan sonra yüksek tansiyon hastası olduğunu söyleyen Akay, “Çılgın Sedat olarak tanıdığınız değerli sanatçı dostum Sedat Kapurtu, 2021 yılında evinde çıkan yangın sonrası üzüntüden yüksek tansiyon hastası oldu. Sürekli tansiyon yükselmesine bağlı olarak da kalp duvarlarında kalınlaşma meydana gelince, dün sabah acilen anjiyoya alındı. Kendisi ile konuştum ve sağlık durumunun iyi olduğunu öğrendim. Anjiyo sonrası evinde dinlenen Çılgın Sedat’ın, damarlarında tıkanıklık olup olmadığı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.” ifadelerini kullandı. 
 

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