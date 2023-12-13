Cilt bakımı için tüketilmesi gereken mucize besinler ortaya çıktı

Sağlıklı bir cilt, sağlıklı görünmenin temeli olduğu biliniyor. Peki, bunu nasıl başarabilirsiniz? Cilt bakımı elbette önemli bir rol oynadığı bildirildi. Ama bunun yeterli olmadığının altı çizildi.

Cilt güzelliğinizi artırmak için aynı zamanda doğru beslenmeniz de gerektiği vurgulandı.

İşte cildinizi koruyan ve yenileyen besinler…

Koyu renkli sebzeler hücre yenilenmesine yardımcı olur ve cildin daha parlak görünmesini sağlar.

Taze meyve ve sebzeler yerine hazır, işlenmiş gıdaların tüketilmesi cildin parlaklığını kaybetmesine neden olduğundan bundan kaçınılmalıdır.

Cildin nem dengesini korumanın en önemli faktörlerinden biri gün içerisinde yeterli miktarda su içmektir. Ayrıca çiğ sebze ve meyveler yüksek miktarda su içerdiğinden öğünlerde çiğ sebzelerden yapılan salataların tercih edilmesi ve günde 3 porsiyon meyve cildin nem dengesinin korunmasına yardımcı olur.

Çok fazla çay ve kahve içmek susuzluk hissini ortadan kaldırır. Aynı zamanda idrar söktürücü etkileri vücuttan su kaybını artırarak cildin nem dengesinin bozulmasına neden olur. Bu nedenle günlük toplam çay ve kahve tüketiminizin 4 bardağı geçmemesi gerekmektedir.

Yumurta, koyu yeşil yapraklı sebzeler, bitkisel yağlar ve tam tahıllı ürünler içerdikleri E vitamininin antioksidan özelliği sayesinde cildi ultraviyole ışınlarına karşı korur ve kırışıklıkların önlenmesine yardımcı olur.

Bitkisel ve hayvansal kaynaklardan elde edilebilen A vitamini cildin yağ dengesinin korunması açısından önemlidir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler ve havuç bitkisel A vitamini kaynaklarıdır, yumurta ve süt ürünleri ise hayvansal A vitamini kaynakları açısından zengin besinlerdir.Günlük alınan A vitamini miktarını artırmak için kahvaltıya yumurta eklemek ve taze yiyeceklere yer vermek gerekir. Yemeklerde yeşil salatalar.

Günde 2-3 ceviz ya da 7-8 fındık yemek cilde yararlıdır.

Bir büyük portakal veya bir bardak çilek tüketilerek günlük C vitamini ihtiyacının büyük bir kısmı karşılanabilir ve cilt lekelerine karşı koruma sağlanabilir.

Ayrıca domates, içeriğindeki likopen ile ultraviyole ışınlarına karşı antioksidan özellik gösterdiğinden ciltteki lekelerin önlenmesi için tercih edilebilecek besinler arasında yer alıyor.