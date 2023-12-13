Ciltteki lekeler için çözüm

Cilt lekeleri, pek çok insanın karşılaştığı bir sorundur. Ciltte bazı yerlerde melanin adlı pigmentin fazla üretilmesi sonucu ciltte koyu renkli lekeler veya hiperpigmentasyon meydana gelir. Melanin, saç, göz ve cilt rengini belirleyen özel bir pigmenttir.

Cilt Lekelerinin Belirtileri Nelerdir?

Ciltte oluşan koyu lekeler genelde kahverengi tonlarda olur. Lekelerin rengi ve koyuluğu, kişinin cilt rengine göre farklılık gösterebilir. Lekeli bölgeler, lekesiz bölgelerle aynı cilt dokusuna sahiptir. Cilt lekeleri sağlık açısından bir sorun teşkil etmez, ancak melanin pigmenti ciltteki diğer yerlere göre daha farklı bir şekilde davranır.

Cilt lekeleri vücudun herhangi bir bölgesinde ve farklı büyüklüklerde ortaya çıkabilir. Lekeler genellikle güneş ışığına maruz kalan cilt bölgelerinde daha sık görülür.

Cilt lekelerinin en çok görüldüğü yerler şunlardır:

Yüzdeki lekeler

Sırttaki lekeler

Omuzlardaki lekeler

Ellerin üzerindeki lekeler

Cilt rengi koyu olan kişilerde, cilt rengine göre daha koyu olan lekeler yaklaşık 6-12 ay içinde geçebilir. Cilt yüzeyinden daha derinde bulunan lekelerin kaybolması ise daha uzun sürebilir. Derin lekeler genelde gri veya mavi renktedir. Ancak bazı lekeler doğal cilt renginden daha koyu kahverengi olabilir.

Ciltteki koyu lekeleri lazer tedavisi ile yok etmek mümkündür. Lazer tedavisi her koyu leke için gerekli olmayabilir. Ciltlerinde leke olan bazı kişiler, lekeleri kozmetik ilaçlar ya da ürünler kullanarak gidermeyi seçebilirler.

Dermatolog, lekeleri ortadan kaldırmak ya da görünümlerini azaltmak için çeşitli yöntemler uygulayabilir ya da kremler tavsiye edebilir. Tedavi yöntemleri kremlerden daha pahalı olsa da, ciltte daha hızlı sonuç verebilir. Ancak yan etki riski de daha fazladır.

Cilt lekelerinin tedavisinde en uygun yöntem, lekenin büyüklüğü, ne zaman ortaya çıktığı ve kişinin cilt tipine bağlı olarak değişebilir. Dermatologlar, koyu lekeler için farklı seçenekler önermektedir. Bunlar şunlardır:

1 - Lazer Tedavisi

Lazer tedavileri, siğil, akne (sivilce) izi ve hatta dövme silme gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. Ciltteki koyu lekelerin tedavisinde, lazer ışığı demeti cilde yoğun bir şekilde uygulanır. Lazer ışınları, melanin pigmentini hedef alarak, cilt lekelerini ve izleri tedavi eder ve koyu noktaları parçalayarak ortadan kaldırır.

Ayrıca, leke tedavilerinde kullanılan güncel lazer tekniklerinden bazıları şunlardır:

Thulium Lazer

Fraksiyonel Lazer

2 - Mikrodermabrazyon

Mikrodermabrazyon, kısa süren dermatolojik bir tedavidir ve bazı kişiler tarafından cildi rahatlatıcı, spa etkisi yaratan bir tedavi olarak görülmektedir. Güzelliklerine önem veren kişilerin sıkça başvurduğu yöntemlerden biridir. Mikrodermabrazyon tedavisinde, dermatolog ya da plastik cerrah, ciltteki renk bozukluklarını, güneş lekelerini ve akne izlerini temizlemek için bir cihaz kullanarak cildin en üst katmanına nazik bir işlem yapar.

Mikrodermabrazyon, kolajen üretimini artıran bir tedavidir ve cildin parlaklık ve canlılık kazanmasına yardımcı olur. Hastanın hiçbir acı veya ağrı duymaması nedeniyle, sıkça tercih edilen bir yöntemdir.

3 - Kimyasal Peeling

Kimyasal peeling, cilde 10-15 dakika boyunca kimyasal peeling maddesinin sürülmesi ve sonra temizlenmesi işlemidir. Peeling maddesi, kişinin cilt durumuna ve sorunlarına göre seçilir. Kullanılan asitler, derin katmanlara ulaşabilen TCA ya da AHA (salisilik asit, glikolik asit, laktik asit, hidroksi asit) içerir.

Bu uygulamadan sonra 1-3 hafta içinde cilt kızarır ve soyulur. Bu süreçte güneşten uzak durmak önemlidir. Cildin güneş ışığına karşı daha hassas olması nedeniyle, güneşten korunmak önemlidir. Kimyasal peeling işlemleri, kırışıklık tedavileri için de sıkça kullanılan bir yöntemdir.

Kimyasal peeling uygulamasında en çok tercih edilen yöntem "Karbon Peeling"dir. Karbon bileşiği yüze sürüldükten sonra, soyulma işlemi yapılır ve cilt yenilenir.

4 - Kriyoterapi

Ciltteki koyu lekeleri, sıvı azot içeren bir madde ile dondurarak ve sonra yok ederek tedavi etme yöntemine kriyoterapi denir. Bu yöntem, leke oluşan ve hasar gören cilt hücrelerini uyararak, kendilerini yenilemelerini sağlar. Cilt lekelerinin oluşmasını önler.

Kriyoterapi, lipoliz ile benzer bir şekilde çalışır. Lipoliz, bölgesel zayıflama için cilt altına soğuk uygulanan bir medikal cihazdır. Kriyoterapi ise, daha çok siğil gibi leke oluşumlarında kullanılan bir yöntemdir.

5 – Fraxel Lazer

Fraxel, lazer işlemlerinin temelini oluşturan bir yöntemdir. Güneş lekelerini ciltten silmenin yanında, cildi tamamen yenileyebilir. Ciltteki renk bozukluklarını giderir. Vücudun kolajen üretimini artırarak, yaşlanma belirtilerini geciktirir.

Tedavi sonrasında ciltte oluşan kızarıklık ve şişlik normaldir. Cildin iyileşmesi için birkaç gün dinlenmek gereklidir. Bu sayede cildiniz daha sıkı, pürüzsüz ve bronz bir görünüm kazanabilir.

CİLT LEKELERİ VE YÜZ LEKELERİ NASIL GİDERİLİR?

Fiziksel güzellik ve çekicilik için genelde; ışıltılı cilt, ışıltılı saçlar, temiz dişler, dolgun dudaklar ve fit bir vücut istenir. Cilt lekelerinden kurtulmanın yanında, sıkı ve sağlıklı bir cilde sahip olmak da önemlidir. Farklı yöntemler ve metotlar uygulayarak, cildinizde ve sağlığınızda olumlu değişiklikler görebilirsiniz.

Güzelliğin en önemli unsuru cildimizdir. Parlak, sağlıklı ve lekesiz bir cilde sahip olmanın birçok yolu vardır. Sağlığın iyileşmesi, cildin de iyileşmesine katkıda bulunur. Sorunlu bir cilt için birçok faktör etkili olabilir, ama mükemmel bir ten için de birçok yöntem ve unsur mevcuttur.