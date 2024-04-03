Cilt hastalıklarında kullanılıyor. Uyuza faydalıdır. İşte o ot

Doğal ürünlerin sağlığa olan katkıları yaygın olarak bilinir ve bu yüzden de büyük ilgi görürler. Özellikle cilt rahatsızlıklarında ve uyuz tedavisinde etkili olan kum otu, bu alanda öne çıkmaktadır.
Kum Otu Hakkında Bilgi
Diğer Adları: Şeytanotu, Keçiotu, Kumotu, Haşişet-ül-cereb, Scabiosa, Scabiois, Scabieuse
Tanımı: Tarakotugiller familyasına ait, yıllık veya çok yıllık bir bitki türüdür. Çeşitli türleri mevcuttur ve vahşi olanları genelde kumlu alanlarda bulunur.
Yararları:
Cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır.
Uyuz için faydalıdır.
Uyuz Tanımı:
Uyuz, cildin en üst katmanında yaşam alanı bulan ve sarcoptes scabiei adı verilen mikroskobik bir böcek türünün yol açtığı bir cilt hastalığıdır. Bu böcekler, barındıkları deri bölgesinde üreyerek sayılarını artırırlar. Uyuz, ciltte kaşıntı, kızarıklık, kırmızı lekeler ve döküntüler gibi belirtilere sebep olur. Bu belirtiler genellikle parmak araları, bilekler, dirsekler, koltuk altları, meme uçları, genital bölge ve kalça gibi vücudun kıvrımlı bölgelerinde daha sık görülür.
Uyuz Belirtileri:
Gece saatlerinde artan şiddetli kaşıntı
Sivilceye benzeyen döküntüler
Uyuz böceklerinin yaşadığı bölgede görülen grimsi renkte tüneller
Sıcak banyo sonrasında kaşıntının şiddetlenmesi
Döküntülerin vücudun kıvrımlı bölgelerinde yoğunlaşması
Genital bölgede sıvı dolu kabarcıklar ve lezyonlar