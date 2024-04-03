Cilt hastalıklarında kullanılıyor. Uyuza faydalıdır. İşte o ot

Doğal ürünlerin sağlığa olan katkıları yaygın olarak bilinir ve bu yüzden de büyük ilgi görürler. Özellikle cilt rahatsızlıklarında ve uyuz tedavisinde etkili olan kum otu, bu alanda öne çıkmaktadır.

Kum Otu Hakkında Bilgi

Diğer Adları: Şeytanotu, Keçiotu, Kumotu, Haşişet-ül-cereb, Scabiosa, Scabiois, Scabieuse

Tanımı: Tarakotugiller familyasına ait, yıllık veya çok yıllık bir bitki türüdür. Çeşitli türleri mevcuttur ve vahşi olanları genelde kumlu alanlarda bulunur.

Yararları:

Cilt hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

Uyuz için faydalıdır.

Uyuz Tanımı:

Uyuz, cildin en üst katmanında yaşam alanı bulan ve sarcoptes scabiei adı verilen mikroskobik bir böcek türünün yol açtığı bir cilt hastalığıdır. Bu böcekler, barındıkları deri bölgesinde üreyerek sayılarını artırırlar. Uyuz, ciltte kaşıntı, kızarıklık, kırmızı lekeler ve döküntüler gibi belirtilere sebep olur. Bu belirtiler genellikle parmak araları, bilekler, dirsekler, koltuk altları, meme uçları, genital bölge ve kalça gibi vücudun kıvrımlı bölgelerinde daha sık görülür.

Uyuz Belirtileri:

Gece saatlerinde artan şiddetli kaşıntı

Sivilceye benzeyen döküntüler

Uyuz böceklerinin yaşadığı bölgede görülen grimsi renkte tüneller

Sıcak banyo sonrasında kaşıntının şiddetlenmesi

Döküntülerin vücudun kıvrımlı bölgelerinde yoğunlaşması

Genital bölgede sıvı dolu kabarcıklar ve lezyonlar