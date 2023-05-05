Cilt kanserinde yeni gelişme

Webtekno'da yer alan habere göre; Guiness Dünya Rekorları arasına giren kanserli bölgenin boyutunun yalnızca 0,65 mm olduğu bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan doktorlar, oldukça ilginç bir keşfi ortaya çıkardı. Oregon eyaletinin en büyük şehri olan Portland’da dünyanın en küçük cilt kanseri bulundu. Kanserli bölge, bir kadının yanağında tespit edildiği bildirildi.

Kanserli kısmın boyutu yalnızca 0,65 milimetre. Bu nedenle de çıplak gözle görülmesinin oldukça zor olduğu belirtiliyor. Bu kadar küçük bir şeyin mikro bir cilt kanseri olduğunu doğrulamak, tahmin edebileceğiniz gibi araştırmacılar için oldukça zordu.

Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesinden (OHSU) dermatologlardan oluşan ekip, kapsamlı bir incelemenin ardından yanaktaki küçük noktanın aslında bir melanom olduğunu anladı.

Keşif, “tespit edilen en küçük cilt kanseri” olarak Guinness Dünya Rekorları arasına girmeyi başardı.

OHSU’daki doktorlar, anormal görünüme sahip bölgeler olan lezyonları incelemek için kullanılan “dermoskopi” ismi verilen bir teknikten yararlandı. Buna, hastanın derisini kesmeden lezyonların teşhisine ve incelenmesine olanak tanıyan Reflectance Confocal Microscopy isimli bir yöntem de eklendi.