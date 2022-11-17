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Cilt kanseri olabilirsiniz. Kalıcı makyaj yapanlar dikkat

Cilt Uzmanı Ahmet Akın, son zamanların en trend güzellik uygulaması olan kalıcı makyaj konusunda uyarılarda bulundu.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 14:16
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Cilt Uzmanı açıkladı. Cilt kanseri olabilirsiniz. Kalıcı makyaj yapanlar dikkat

Cilt kanseri olabilirsiniz. Kalıcı makyaj yapanlar dikkat
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İHA’nın haberine göre; Makyajının her zaman taze görünmesini isteyen ve yoğun iş temposunda makyaj yapmaya zaman bulamayan kadınların ilk tercihleri arasında kalıcı makyaj yer alıyor.

Cilt uzmanı Ahmet Akın, son zamanların trend güzellik uygulaması olan kalıcı makyaj konusunda uyardı. Gerekli kriterler sağlanmadığı takdirde sağlık açısından ciddi sorunlara yol açabilecek makyaj hakkında bilgilendiren Akın, merkezlerde kullanılan boyalar ve iğnelerde dikkat edilmesi gereken hususlara değindi.
Kalıcı makyaj, kaş, dudak ve eyeliner işlemleri yapan merkezlerde kullanılan boya ve iğnelerde dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Akın, kalıcı makyaj boyaları seçilirken saf, organik ve su bazlı kalıcı makyaj boyalarının kullanılması gerektiğini ifade etti.

“SENTETİK KALICI MAKYAJ CİLT KANSERİNE YOL AÇABİLİR”

Sentetik kalıcı makyaj boyalarının kalıcılığının az olduğunu ve içerdiği tehlikeli maddeler sebebiyle de cilt kanserine yol açabileceğini söyleyen Ahmet Akın şunları belirtti:

“Seçilen kalıcı makyaj boyalarının yüz bölgesi için özel olarak tasarlanması önemlidir. Özellikle koku, katkı maddeleri ve ağır metaller içermemesi gerekmektedir. Bu tür sentetik kalıcı makyaj boyalarının hem kalıcılığı azdır hem de içerdiği tehlikeli maddeler sebebiyle zamanla cilt kanserine de yol açabilmektedir. Kalıcı makyaj boyaları seçerken kesinlikle saf, organik ve su bazlı kalıcı makyaj boyalarının kullanılması gerekir. Pigment seçiminizde uluslararası dermatoloji laboratuvarlarından onay almış içeriklere ve belgelere sahip markaları tercih etmelisiniz. Micro pigmentasyon uygulaması olan bu işlemlerde kişiye özel tek kullanımlık steril iğneler dışında herhangi bir iğne kullanılmamasına özenle dikkat edilmelidir”

“BU HİZMETİN KALİTELİ BİR MERKEZDEN ALINMASI ÇOK ÖNEMLİ”

Kalıcı makyajlarda ağır metal içeren boyalara da dikkat edilmesi gerektiğini ve kullanılan malzemelerin alerjik reaksiyonlara neden olabileceğini ifade eden Akın şunları belirtti:

“Kaliteli bir merkezden bu hizmetin alınması çok önemlidir. Çünkü ağır metal içeren boyaların kullanıldığı yerlerde alerjik reaksiyonların oluşması mümkündür. Ayrıca bu boyaların rengi zamanla değişime uğramaktadır. Makyajının her daim taze olmasını isteyenler için kalıcı makyaj ideal bir seçim olsa da kullanılan malzemelere özellikle dikkat etmek gerekiyor. Bu noktada kalıcı makyaj uygulamasında tercih edilen ürünlerin de kaliteli olması şarttır. Uygulanacak kalıcı makyaj pigmentlerinin uluslararası onaylı ve kaliteli olması büyük önem taşımaktadır. Uygulayıcılar ucuz ve yeterli dermatolojik belgeleri olamayan boyalardan uzak durmalıdır. Ayrıca bu işlemlerde steril bir iğne aracılığıyla doku altına boya enjekte edilmektedir. Bu sebeple her şey hijyenik olmak zorundadır. Aksi takdirde çeşitli sağlık sorunları yaşamak mümkündür”
 

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