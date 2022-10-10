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  • Güzelleşeyim derken cilt sağlığınızdan olmayın! Sık makyaj yapmanın etkilerini duyunca inanamayacaksınız

Güzelleşeyim derken cilt sağlığınızdan olmayın! Sık makyaj yapmanın etkilerini duyunca inanamayacaksınız

Makyaj yapmak birçok kişinin günlük rutininin bir parçası. Makyajla elde edilen eşit cilt görünümü, görkemli gözler ve çekici dudaklar sayesinde kişiler genellikle kendilerini daha öz güvenli hissediyor. Makyaj yapmak kadar makyajı düzgün biçimde temizlemek de bir hayli önemli. Peki, makyaj yapmak ve onu doğru temizleyememek cilt sağlığını bozuyor mu? İşte detaylar!

Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi - 10:35
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Güzelleşeyim derken cilt sağlığınızdan olmayın! Sık makyaj yapmanın etkilerini duyunca inanamayacaksınız

Güzelleşeyim derken cilt sağlığınızdan olmayın! Sık makyaj yapmanın etkilerini duyunca inanamayacaksınız
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Makyaj, kadınların günlük hayatının vazgeçilmezi. Gür kirpikler, renkli dudaklar ve eşit cilt tonuyla gün içerisinde kendini daha iyi hisseden kadınların makyajı doğru yapması gerekiyor. Aksi takdirde ciltleri bu durumdan olumsuz etkileniyor. Makyajın her gün temizlenmesi ve gece yatağa temiz bir ciltle girmek ise cilt sağlığını korumaktaki en önemli adımlardan biri. Makyaj ve cilt sağlığıyla ilgili püf noktalarla karşınızdayız!

MAKYAJIN CİLT SAĞLIĞINA ETKİLERİ NELER?

- Fondöten, kapatıcı, makyaj bazı gibi cildi örten ürünler sık kullanıldığı ve uzun süre ciltte kaldığında gözeneklerin kapanmasına yol açıyor. Tıkanan gözeneklerde biriken kir; cildin bir süre sonra tahriş olmasına, yıpranmasına ve tende akne, siyah nokta gibi unsurların oluşmasına sebep oluyor.

- Fondöten gibi ürünleri yoğun olarak kullanmak, kırışıklıkların artmasına yol açabiliyor. Bu durumun önüne geçmek için makyajınızı mutlaka çift aşamalı yöntemle temizlemelisiniz. Tercih edeceğiniz ten ürünlerininse alanında kendini kanıtlamış, kaliteli makyaj malzemeleri olmasına dikkat etmelisiniz. Dilerseniz fondöten gibi ağır kapatıcılardan ziyade BB ve CC kremler gibi hafif ürünlere yönelebilirsiniz.

- Göz çevresi de makyaj yaparken ekstra dikkat etmeniz gereken noktalardan. Şayet göz çevrenize gerektiği özeni göstermez ve ona sert davranırsanız derinizden daha hassas olan bu bölgede kırışıklıkların artmasına ve tahriş kaynaklı sorunların oluşmasına yol açabilirsiniz.

MAKYAJ YAPARKEN NELERE DİKKAT ETMELİSİNİZ?

- Makyaj yaparken dikkat etmeniz gereken ilk nokta, seçtiğiniz ürünler. Seçtiğiniz ürünlerin kaliteli ve cildinize uyumlu olmasına özen göstermelisiniz.

- Makyaj yaparken cildinizi makyaja hazırlamalısınız. Öncelikli olarak cilt tipinizle uyumlu bir nemlendirici seçmeli ve makyajdan önce onu teninize uygulamalısınız.

- Güneş kremini de ihmal etmemelisiniz. Göüneş kreminin üzerine makyaj yapmaya başlayabilirsiniz.

- Makyajınızı yatmadan önce mutlaka çıkartmalısınız. İki aşamalı temizlik yaparak cildinizi makyajdan arındırmalı, daha sonrasında tonikle yüzünüzü temizlemelisiniz.

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