Çimento tankerinin devrilmesi kamerada

Kaynak: İHA
Çimento tankerinin devrilmesi kamerada
Ankara'da sürücüsünün kontrolünden çıkan çimento tankeri devrildi.

Kazada kimse yaralanmazken, tankerin devrildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 28 Mart 2024 tarihinde akşam saatlerinde Dikmen Mahallesi, 931. Cadde'de meydana geldi. 06 DLE 863 plakalı çimento tankeri, sokaktan çıkıp sağa dönmek istediği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi.

Kazada can kaybı veya yaralanma olmazken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kapanan cadde, tankerin kaldırılmasıyla yeniden araç ulaşımına açıldı.

Tankerin devrildiği anlar ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, tankerin kontrolden çıkarak devrildiği ve caddeyi kapladığı görülüyor.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı. Sürücü hakkında gerekli işlemlerin başlatılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER TEPKİLERE NEDEN OLDU

Tankerin devrildiği anları gösteren görüntüler, sosyal medyada da paylaşıldı. Görüntüleri izleyenler, sürücünün dikkatsizliğini eleştirerek, caddelerin güvenli hale getirilmesini talep etti.

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