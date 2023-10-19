Çin Devlet Başkanı Şi BM ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, Pekin'de Büyük Halk Salonu'ndaki görüşmede, dünyanın bugün çok sayıda tehdit ve zorlukla karşı karşıya bulunduğunu belirterek uluslararası toplumun birlik içinde olması ve kalkınma meselenin daha fazla odaklanması gerektiğini bildirdi.

Çin'in uluslararası topluma farklı küresel sorunlarda birlikte hareket etme çağrısı olarak, "ortak geleceği paylaşan küresel topluluk kurmayı" önerdiğini hatırlatan Şi, Kuşak ve Yol Girişimi ve Küresel Kalkınma Girişimi'nin tüm ülkelerin ortak kalkınması için pozitif enerji yaratmayı ve BM 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri'ne tek bir ülkeyi dahi geride bırakmadan ulaşılmasına katkı sağlamayı amaçladığını kaydetti.

Şi, 10. yılını geride bırakan Kuşak ve Yol Girişimi'nin zaman içinde verimli sonuçlar üretip, "küresel kamu değeri" ve uluslararası işbirliği platformu haline geldiğine işaret ederek BM'nin girişimin önemli bir ortağı olduğunu, BM organlarıyla işbirliği içinde dünya barışına ve kalkınmasına katkı sağlaması için birlikte çalışmaya hazır olduklarını vurguladı.

Çin lideri ayrıca, ülkesinin, çok kutuplu bir dünya düzenini teşvik etmek ve küresel yönetimi daha eşitlikçi ve adil hale getirmek için BM ile işbirliğini güçlendirmeyi istediğini sözlerine ekledi.

BM Genel Sekteri Guterres de gelişmekte olan ülkelerin altyapı, yatırım ve finansman alanlarında dezavantajlı ve kırılgan durumda olduklarına dikkat çekerek uluslararası finansal sistemin, dünyanın siyasi ve ekonomik gerçeklerini yansıtmadığını ve acil reforma ihtiyaç olduğu belirtti.

KUŞAK VE YOL, "GÜNEY-GÜNEY İŞBİRLİĞİ" İÇİN MODEL

Kuşak ve Yol Girişimi'nin, gelişmekte olan ülkelere sürdürülebilir kalkınma için önemli bir olanak sağladığını ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki "güney-güney işbirliği" için model olduğunu vurgulayan Guterres, Devlet Başkanı Şi'nin forumda ilan ettiği 8 maddelik eylem planının BM'nin amaç ve hedeflerine tamamıyla uygun olduğunu ve gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasına hız kazandıracağına inandığını dile getirdi.

Guterres, BM'nin Çin'in çok taraflılığa yönelik kararlı duruşunu takdir ettiğini, Küresel Kalkınma, Küresel Güvenlik ve Küresel Uygarlık girişimlerini desteklediğini ve işbirliğini geliştirmeye hazır olduğunu vurguladı.