Çin Devlet Başkanı Şi, BRICS Zirvesi için Güney Afrika'yı ziyaret etti

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, dün akşam saatlerinde Johannesburg'a ulaşan Şi'yi havaalanında Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa karşıladı.

Çin Devlet Başkanı, Güney Afrikalı mevkidaşı ile görüşmesinde, bu yıl iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 25'inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Çin-Güney Afrika "kapsamlı stratejik işbirliğini" başlangıç noktasından yeni bir seviyeye çıkarma çağrısında bulundu.

Şi, Çin ile Güney Afrika arasında büyüyen ve güçlenen ilişkilerin, yalnızca iki ülke halkına faydası olmadığını, aynı zamanda değişim ve kargaşa döneminden geçen dünyaya daha fazla istikrar sağlayacağını belirtti.

BRICS işbirliği mekanizmasının, yükselen piyasalar ve büyük ölçekli gelişmekte olan ülkeler açısından kilit bir platform işlevi gördüğüne dikkati çeken Şi, grubun yıllar içinde ekonomik büyüme, daha iyi bir küresel yönetişim ve uluslararası ilişkilerde daha fazla demokrasi için yapıcı güç haline geldiğini vurguladı.

Şi, Güney Afrika'nın ev sahipliğindeki zirvenin BRICS mekanizmasının gelişiminde önemli bir eşik olacağına ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki dayanışma ve işbirliğini yeni bir düzeye çıkaracağına inandığını dile getirdi.

Çin Devlet Başkanı Şi, bugün BRICS Liderler Zirvesi'ne katılacak, ayrıca Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile zirve kapsamında düzenlenecek Çin-Afrika Liderler Diyaloğu toplantısına başkanlık edecek.

Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın üyesi olduğu BRICS ülkeler grubunun 15’inci zirvesi, Güney Afrika'nın dönem başkanlığında Johannesburg'da düzenleniyor.

Zirve, Kovid-19 salgını nedeniyle yaşanan kesintinin ardından 2019’dan bu yana ilk kez yüz yüze yapılıyor.

Çin, geçen yıl dönem başkanlığında çevrim içi düzenlenen zirvede, grubunun yeni üyelerle genişletilmesi çağrısında bulunmuştu. Genişleme gündeminin önemli yer tutacağı bu yılki zirvede, çok sayıda ülkenin katılım talebi ele alınacak.