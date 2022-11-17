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Çin Devlet Başkanı Kanada Başbakanını azarladı. G-20 buz kesti

Çin Devlet Başkanı Şi Cinging G-20 Zirvesinde Kanada Başbakanı Truedeu’a konuşmalarımızı sızdırdın diye çıkıştı.

Haber Giriş: 17 Kasım 2022 Perşembe - 15:30
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Çin Devlet Başkanı Şi Cinging Kanada Başbakanı Truedeu’yu azarladı. G-20 buz kesti

Çin Devlet Başkanı Kanada Başbakanını azarladı. G-20 buz kesti
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Endonezya'daki G20 Liderler Zirvesi, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun gerilimine sahne oldu.

Zirvenin kapanış resepsiyonunda ayak üstü konuşan iki lider arasındaki gerginlik kameraya yansıdı.

KANADA SEÇİMLERİNDE CASUSLUK İDDİASI
Şi ve Trudeau, kısa bir görüşme gerçekleştirmiş, ancak görüşmenin içeriği basına sızdırılmıştı.

Trudeau'nun, "Kanada seçimlerinde casusluk ve Çin'in müdahalesi" hakkındaki endişelerini Çinli lidere ilettiği belirtilmişti.

“KONUŞTUKLARIMIZ SIZDIRILDI”
Konuyla ilgili şikayetini dile getiren Şi, "Konuştuğumuz her şey gazeteye sızdırılmış. Bu doğru değil. Konuşma böyle değildi." dedi.

"AÇIK DİYALOĞA İNANIYORUZ"

Bunun üzerine Kanadalı lider, "Biz Kanada'da açık, özgür ve dürüst diyaloğa inanıyoruz. Bunu sürdüreceğiz. Birlikte yapıcı bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz ama aynı fikir de olmadığımız şeyler de olacak." karşılığını verdi.

“İKİ LİDER ARASINDA GERGİNLİK”
Şi Cinping ise "Öyleyse önce koşulları oluşturalım." ifadesini kullandı.

Her iki ismin de gergin olduğu anlar kameraya yansırken, liderler bulundukları yerden el sıkışarak ayrıldı.

 

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