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Göçmenler de orduya alınacak

Kanada'nın Savunma Bakanlığı, ülkenin vatandaşı olmayan ancak kalıcı oturum sahibi olmuş göçmenlerin de orduya alınması kararını verdi. Ordudaki deniz, kara ve hava birlikleri için göçmenler Mart ayından itibaren orduya katılabilecekler.

Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı - 09:02
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Kanada'da göçmenler de orduya alınacak

Göçmenler de orduya alınacak
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Kanada basınına yansıyan bilgilere göre, Kanada Silahlı Kuvvetlerinde, cinsel taciz vakalarıyla başlayan ve son olarak Kovid-19 salgını nedeniyle alınan aşı kararları nedeniyle yaşanan personel sıkıntısının arttığı ifade ediliyor.

Ülkenin Savunma Bakanlığı, daimi ikamet sahibi göçmenlerin artık Kanada Silahlı Kuvvetlerine katılmak için başvurabileceğini, bu kişilerin yabancı bir ordu tarafından eğitilip eğitilmediğine bakılmayacağını duyurdu.

Kanada ordusunda halen deniz, hava ve kara birlikleri için en az 8 bin asker açığı olduğu belirtilen açıklamada, Mart 2023'e kadar orduya 5 bin 900 yeni asker ekleme hedefinin oldukça gerisinde olunduğu açıklandı.

Sadece yabancı ordular tarafından eğitilmiş yetenekli profesyoneller olmaları halinde orduya alınan göçmenler, federal hükümetin başvuru havuzunu genişletmesiyle yeni bir istihdam imkanına kavuşacak olarak tanımlandı.

Bakanlık, orduya katılmanın daimi ikamet sahibi göçmenlerin vatandaşlık hakkını kazanmasına da yardımcı olabileceğini belirtti.

Kanada'nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Wayne Eyre, Ekim ayında asker alımını artırmak için gerekli olmayan tüm faaliyetlerin derhal durdurulması emrini vermişti. Kanada Silahlı Kuvvetleri, orduda yeterince temsil edilmeyen grupların işe alınması, kıyafet kurallarının gevşetilmesi, daha kapsayıcı ve esnek kuralları olan iş yeri yaratma çabalarıyla alımları cazip hale getirmeye çalışmıştı.

Zorunlu askerlik görevi bulunmayan ve Kanada’da orduya katılmak isteyen kişilerin, maaş ve özlük hakları karşılığı uzmanlık alanlarına göre istihdam ettiği ifade edildi.

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vatandaş
6.12.2022 09:09
Bizdekiler damızlık.  
 
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