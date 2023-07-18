Çin Dışişleri Bakanı'ndan 3 haftadır ses yok

Çin'in diplomatik temaslarının arttığı bir dönemde Dışişleri Bakanı Çin Gang'ın 25 Haziran'dan beri halkın karşısına çıkmaması Bakan'la ilgili soru işaretlerinin artmasına neden oldu.

KAYNAK: AA
Çin Dışişleri Bakanı'ndan 3 haftadır ses yok

CNN'in haberine göre, Bakan Çin'in "dikkati çeken" yokluğuyla alakalı iddialar akıllarda soru işaretlerine yol açtı.

Aralık 2022'de Dışişleri Bakanı olarak atanan Çin, 25 Haziran'da Pekin'de Sri Lanka, Rusya ve Vietnam yetkilileriyle görüşmesinin ardından yaptığı basın toplantısından sonra kamuoyunun karşısına çıkmadı.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, dün düzenlenen basın toplantısında Bakan'ın 3 haftadır kameralar karşısına çıkmamasına dair soru üzerine "bu konuya dair bilgisi" olmadığını ve Çin'in diplomatik faaliyetlerinin her zamanki akışında devam ettiğini belirtti.

Daha önce Çin Komünist Partisinin (ÇKP) gazetelerinden birinde editör olarak çalışmış ve şimdi de ABD'de yaşayan Dıng Yüvın, Bakan'ın "ortadan kayboluşuna" ilişkin, "Çin'in dünya genelindeki konumu ve nüfuzu ele alınınca, ülkenin dışişleri bakanının 20 günü aşkın süredir görülmemesi gerçekten çok ilginç." yorumunu yaptı.

The Guardian'ın haberine göre, Çin sosyal paylaşım sitesi Weibo'da Bakan'ın yokluğuyla ilgili tartışmaların sansürlenmiş olduğu iddia edildi. İddiaya göre, sitede "Çin Gang nerede?" şeklinde yapılan aramaların sonuçsuz kaldığı ileri sürüldü.

Öte yandan, gazeteci ve analist Phil Cunningham, South China Morning Post (SCMP) için ABD-Çin ilişkileri hakkında yazdığı makalesinden Bakan Çin ile ilgili beş paragrafın kendisine haber verilmeden çıkarıldığını söyledi.

Yazısında, Bakan'ın kaybolmasının talihsiz bir dönemde gerçekleştiğine dikkati çeken Cunningham, çıkarılan paragraflarda bunun hastalıktan mı yoksa "siyasi hoşnutsuzluktan mı" kaynaklandığını sorguladığını kaydetti.

ÇİN'İN HONG KONGLU SPİKER İLE AŞK YAŞADIĞI İDDİASI

The New York Times'ın haberine göre, Çin'in yokluğuyla ilgili sorular arttıkça, ülke dışında yaşayan Çinli uzmanlar söz konusu durumun arkasında Çin'in Hong Konglu bir spiker ile yaşadığı ilişkinin olabileceğine dair iddialar ortaya attı.

- Bakan Çin, önemli görüşmelere ve toplantılara katılmadı

Güneydoğu Asya Uluslar Birliğinin (ASEAN) Dışişleri Bakanları düzeyinde Endonezya'nın başkenti Cakarta'da 11-14 Temmuz'da düzenlenen toplantıya Çin Gang yerine ÇKP Merkezi Dış İlişkiler Komisyonu Ofisi Direktörü Vang Yi katılmıştı.

Çin'in toplantıya sağlık sorunu sebebiyle ASEAN’a katılamadığı belirtilmişti.

Bakan ayrıca, 6-9 Temmuz'da ABD Hazine Bakanı Janet Yellen ile yapılan toplantıların yanı sıra 10 Temmuz'da Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile Solomon Adaları Başbakanı Manasseh Sogavare'in görüşmesine de katılmamıştı.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in, 10 Temmuz'da Pekin'de yapılması planlanan ziyareti iptal edilmişti.

DAHA ÖNCE DE KAYBOLAN ÇİNLİ YETKİLİLER OLMUŞTU

Daha önce kayıp olduğu bildirilen bazı Çinli yetkililerin daha sonra gözaltına alındığı ortaya çıkmıştı. Bunlar arasında Uluslararası Polis Teşkilatının (Interpol) şefi Mıng Hongvey ve 2018'de günlerce kayıp olan üst düzey bir Çinli güvenlik yetkilisi de bulunuyor.

Interpol'den Ekim 2018'in başında yapılan açıklamada, Interpol Başkanı seçilmeden önce Çin Komünist Partisinde önemli görevler üstlenen Mıng Hongvey'in ülkesini ziyaret etmek üzere 29 Eylül'de Fransa'dan ayrıldığı ve bu tarihten beri kendisinden haber alınamadığı bildirilmişti.

Çin Komünist Partisi Merkezi Disiplin ve Denetleme Komisyonu, birkaç gün sonra Çin Kamu Güvenliği Bakan Yardımcısı ve Interpol Başkanı Mıng'ın yasaları ihlal ettiği şüphesiyle soruşturmaya alındığı bildirilmişti.

Rüşvet almakla suçlanan Mıng Hongvey 13,5 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

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