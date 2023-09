Çin malı güneş panelinde ek vergi 5 yıl uzatıldı

Enerji Günlüğü'nün haberine göre, Çin menşeli güneş paneli ithalatında metrekare başına uygulanan 20-25 dolarlık anti damping vergisi 5 yıl daha uygulamada kalacak.

Ticaret Bakanlığı, haksız rekabet şikayetiyle 2017 yılında yürütülen soruşturma sonucunda başlattığı; Çin menşeili güneş paneli ithalatına önleyici vergi uygulanmasını 5 yıl uzattı.

İlave gümrük vergisi (anti-damping vergisi) uygulaması kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti merkezli 16 firmanın ürettiği güneş panellerine metrekare başına 20 dolar ilave vergi uygulanıyor.

Çinli diğer panel üreticilerinin ürünlerine ise metrekare başına 25 dolar ek vergi uygulanıyor. Uygulama; Çin Halk Cumhuriyeti menşeli, 8541.43.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında kayıtlı ‘bir modül halinde birleştirilmiş veya panolarda düzenlenmiş fotovoltaik hücreleri’ kapsıyor.

Gümrük İdareleri, bu ürünlerin ithalatında, gümrüklemeyle ilgili diğer vergilerle beraber, dampinge karşı kesin önlem tutarını da tahsil edecekler. Süresi uzatılan uygulama kapsamında anılan şirketlerin unvanları ve metrekare başına uygulanacak anti-damping vergisi oranı aşağıdaki gibi bildirildi.

Hanwha Q Cells (Qidobng) Co. Ltd.: 20 dolarZhejiang Jinko Solar Co. Ltd. ve Jinko Solar Co. Ltd.: 20 dolarChint Solar (Zhejiang) Co. Ltd.: 20 dolarByd (Shangluo) Industrial Co.: 20 dolarCanadian Solar Manufacturing (Changshu) Inc.: 20 dolarCanadian Solar Manufacturing (Luoyang) Inc.: 20 dolarCEEG (Shanghai) Solar Science Technology Co. Ltd.: 20 dolarCEEG Nanjing Renewable Energy Co. Ltd.: 20 dolarChangzou Trina Solar Energy Co. Ltd. :20 dolarTrina Solar (Changzou) Science & Technology Co. Ltd.: 20 dolarHainan Yingli New Energy Resources Co. Ltd.: 20 dolarYingli Energy (China) Co. Ltd.: 20 dolarHefei Chinaland Solar Energy Co. Ltd.: 20 dolarJiangsu Seraphim Solar System Co. Ltd.: 20 dolarPerlight Solar Co. Ltd.: 20 dolarRenesola Jiangsu Ltd.: 20 dolarDiğerleri: 25 dolar.