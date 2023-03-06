Çin malı ucuz elektrikli arabalar da Türk tüketicisi için hayal oldu

Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillerin vergisine de bu kararnameyle yüzde 40 ek vergi getirildi. Böylece elektrikli Çinlilerde ek vergi yüzde 54’e ulaştı. Sadece C-SUV’a ulaşabilen tüketicilerin alabileceği Togg sonrasında ucuz elektrikli Çinliler de Türk tüketicisi için hayal oldu.

Karar gazetesinden Ali Yıldırım'ın haberine göre; otomotivde Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri olan vergi sistemi, yeni bir araç almayı hayal haline getiriyor. Demode vergi sistemi ve maliyetler en ucuzun etiketini bile yarım milyona ulaştırırken, hükümet bu konuda ne sektöre ne de vatandaşa hiçbir destek sağlamıyor. Aksine vergi sistemiyle cezalandırılıyor.

Bugün ortalama 1 milyon liralık bir otomobilin yarısı vergi. Vatandaş artık Avrupalı modellere ulaşamaz hale gelirken, tek umudu olan Çinli araçları merakla bekliyordu. Ama orada da gelen yeni Togg vergisi deyim yerindeyse umutları suya indirdi.

Özellikle minik modellerin uygun etiketlerle gelmesi en azından vatandaşın ayağını yerden kesecek iken bu umut da yok oldu demek yerinde olur. Çin’den getirilen elektrikli araç vergisi, mevcut modellerin fiyatını böylece katlayacak. Matrah artışıyla fiyatların düşmesi yerine hemen hemen aynı kalacak hatta kısa bir süre sonra etiket artışı daha hızlı olacak. Çin menşeli araçlara yüzde 10 gümrük vergisi vardı. Geçen yıl buna ilave yüzde 10 gümrük vergisi gelmişti. Bu ilave yüzde 10 gümrük vergisi oranı yüzde 40’a çıkarıldı. Böylece çarpan etkisiyle Çin’den ithal edilecek olan elektrikli araçlar için alınan gümrük vergisi böylece yüzde 54’e ulaşmış oldu. Kısa bir süre önce Türkiye pazarına giriş yapmaya hazırlanan birçok Çinli markanın iştahı şimdiden kaçmışa benziyor. Türkiye’ye ithal edilen birçok Çinli üreticiyi etkileyen bu karar, yatırımlara da olumsuz yansıyabilir.

Piyasada birçok otomobilin ÖTV oranı bir alt dilime düşerken, Çin’den ithal edilen elektrikli otomobillerin de böylece fiyatı ilk etapta düşecek ama yeni gelen ürünlerle birlikte artacak. Türkiye’de hali hazırda faaliyet gösteren MG, Skywell, Seres’in yanı sıra, pazara giriş yapmaya hazırlanan BYD, Leapmotor da ek vergi mağduru olacak. Şimdiden Türkiye’de şarj istasyonlarını kuran Tesla’da Model 3’ün üretimini Çin’de yapıyordu.

NE İLK TOGG’A NE DE ÇİNLİYE ALT SINIF ULAŞAMAYACAK

Kasım 2022 sonunda da Togg CEO’su Gürcan Karakaş, açıklamalarda bulunmuştu. Burada gazetecilerle bir araya gelen Karakaş, Togg’un bu ay satışa sunulması beklenen C-SUV modeline bu sınıfta araca ulaşabilenlerin alabileceğini aktarmıştı. Böylece Karakaş, ilk Togg’a herkesin ulaşamayacağı böylece ortaya çıkmıştı. Şimdi gelen ek gümrük vergisi de Togg’a özel olarak çıkması ucuz alt sınıf modellere bile taş koymuş oldu.

SKYWELL’DEN SONRA LEAPMOTOR DA GELEMEDEN VERGİ MAĞDURU OLDU

Türk tüketicisinin SKYWELL ile tanıdığı Ulu Motor da Çin’den ikinci bir elektrikli marka getirmek için kolları sıvadı. Eğer bu anlaşma öncesinde yüzde 54 ek vergi açıklansaydı belki anlaşma bile imzalanmazdı. Mart 2023 itibarıyla Çinli Leapmotor’un Türkiye distribütörlüğünü üstlenen Ulu Motor, yeni iş birliği kapsamında Leapmotor markasına ait modelleri çok yakında ülkemizde yollara çıkarmaya hazırlanıyor. Kullanıcılarına en rafine mobilite deneyimini sunmayı misyon edinen Leapmotor, kuruluşundan günümüze elektrikli otomobilleri, elektronik ürünler olarak ele alıyor.

Leapmotor, Çin merkezli tek saf elektrikli araç şirketi olma iddiasıyla eksiksiz Ar-Ge yetenekleriyle araçlarındaki tüm temel sistemleri ve elektronik bileşenleri kendi bünyesinde tasarlıyor ve üretiyor. Çin merkezli dikey entegre yapılanmalı elektrikli araç üreticisi olan Leapmotor, tamamı elektrikli SUV C11, sedan C01, 5 kapılı şehir otomobili T03 ve coupe S01 modellerini üretiyor. Şirket, 2022 yılında teslimatlarını bir önceki yıla oranla yüzde 154 artırarak toplam 111.168 araç teslimatına ulaştı.