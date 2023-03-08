Chip Tuning arabaya zarar verir mi

Otomobillerin neredeyse tamamında sistemin bütününü yöneten bir beyin kısmı bulunmaktadır.

Ancak bazı otomobillerde bulunan beynin yalnızca araca yetecek kadar, kiminde ise yolcuları eğlence sistemiyle eğlendirecek kadar gelişmiş olabildiği ifade edildi.

Bu cihazların ortak noktaları araç ile ilgileri bilgileri barındırıyor ve yönetiyor olması. Örneğin fabrikada üretim hattından çıkan tüm Honda Civic’lerin hangi devirde nasıl vites değiştireceği, yakıt tasarruf modları vs gibi tüm yazılımları aynıdır.



ShiftDelete.net'te yer alan habere göre; Chip Tuning adı verilen yazılım modifiyesi sayesinde bu ayarları değiştirmek mümkün olarak tanımlandı.

Üstelik yalnızca yazılım değil, araca ek bir beyin görevi görecek çip takılabilir. Bu sayede fabrika çıkışına göre daha performanslı bir hale getirebilir veya daha az yakıt tüketmesini sağlanabiliyor.

Motor bloğundaki tek bir vidayı bile değişmeden yalnızca bilgisayar ile aracın beynine bağlanarak yazılım ekleniyor ve bir anda beygir gücü artıyor olarak yorumlandı.