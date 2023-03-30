Elektrikli araçlar için şarj istasyonları kuruluyor

Editör: Gülsüm Acıyan

İBB, ülkemizin yerli elektrikli araç üretimini desteklemek ve üretilen araçların şarj ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla İSPARK otoparklarına şarj istasyonları kuracak. Çalışmalar bu yıl katlı otoparklarda başlıyor. İstanbul’da 2030 yılına kadar 1 milyonu bulması beklenen elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamak amacıyla, tüm otoparkların yüzde 10’una sistemin kurulması hedefleniyor.

Çevreye duyarlığı ile öne çıkan elektrikli araçların, teknolojik gelişim ve dijital dönüşüm döneminin en önemli unsurlarından biri haline gelmeye başlamasını dikkate alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Projesi’ni hayata geçirme kararı aldı.

UKOME (İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi) toplantısında gündeme taşınan proje, üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Toplantıyı yöneten İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Buğra Gökce, kararın hızla yaygınlaşması beklenen elektrikli araçların şarj ihtiyacını karşılamada önemli bir rol üstleneceğine inandıklarını söyledi.

7 YILDA 1 MİLYON ELEKTRİKLİ ARAÇ

İSPARK Genel Müdür Yardımcısı Samet Aslan da 2030 yılında ülkemizdeki elektrikli araç sayısının yüzde 55’inin İstanbul’da olmasının öngörüldüğünü belirterek, kent genelindeki elektrikli araçların 7 yıl içinde 1 milyonu bulacağını söyledi.

Türkiye’de her 10 araca asgari 1 şarj soketine ihtiyaç olacağının tespit edildiğini iade eden Aslan, İstanbul’da şehir içindeki benzin istasyonlarının günlük ortalama şarj kapasitesinin 400 araç olduğunu, ev ve işyerlerinin elektrik altyapısının da mevcut haliyle araç şarjına uygun olmadığını kaydetti.

İSTASYON KURULUMLARI BAŞLIYOR

Proje kapsamında bu yıl, elektrik alt yapısı hazır olan İSPARK katlı otoparklarında şarj istasyonu üniteleri kurularak işletilmeye hazır hale getirilecek. 2024 ve 2025 yıllarında da açık ve yol üstü otoparklarında kurulumlar devam edecek. 2030 yılına kadar yapılacak yatırımlarla İSPARK otoparklarının toplam kapasitesinin yüzde 10’unun elektrikli araçlara şarj hizmeti vermesi hedefleniyor.